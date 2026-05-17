Trijumf Bugarske na ovogodišnjoj Evroviziji obeležile su dirljive scene, a glavna akterka, Darina Nikolajeva Jotova, poznatija kao Dara, zračila je srećom dugo nakon što su se svetla na pozornici ugasila. Pobednica je svaki trenutak koristila za slavlje sa svojim saradnicima, ne štedeći zagrljaje i osmehe dok je pozirala brojnim fotoreporterima i primala čestitke od kolega i obožavalaca.

Posebna poruka za Srbiju

U jeku slavlja, bugarska zvezda se setila i svojih fanova u komšiluku. Vidno uzbuđena i odlično raspoložena, uputila je direktan pozdrav publici u Srbiji.

"Zdravo srpska publiko, kako si? Doći ću vam u gostima," poručila je Dara u kratkoj izjavi za Telegraf.

Zapevala srpski hit

Pre nego što je osvojila Evropu, Dara je regionalnoj javnosti postala zanimljiva zbog svoje svestranosti. Društvenim mrežama svojevremeno je kružio snimak na kojem ona bez pratnje instrumenata, "a kapela" izvodi čuveni hit Svetlane Cece Ražnatović "Kukavica". Taj video je bio jasan pokazatelj njenog vokalnog talenta i povezanosti sa balkanskim muzičkim nasleđem.

U velikom finalu, upravo je ta moćna vokalna izvedba, uparena sa neverovatnom energijom, bila ključ njenog uspeha. Besprekorna koreografija i upečatljivi scenski efekti podigli su publiku u areni na noge već uz prve taktove pesme.

Energija koja ne prestaje

Uprkos iscrpljujućim probama i ogromnom pritisku koji prati finale, Dara je delovala neumorno.

Njeno oduševljenje pobedom bilo je toliko iskreno da su mnogi gledaoci na društvenim mrežama istakli kako ih je, pored same muzike, osvojila i njena neposrednost i neizmerna radost zbog postignutog uspeha. Bugarska umetnica je ovim trijumfom ne samo upisala svoju zemlju u istoriju takmičenja, već i potvrdila status jedne od najperspektivnijih zvezda na Balkanu.

