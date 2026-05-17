Trijumf bugarske predstavnice Dare na Evroviziji 2026 sa pesmom "Bangaranga" i dalje je glavna tema u muzičkim krugovima, ali je na srpskim društvenim mrežama fokus sa same pobede skrenuo na jednu neočekivanu sličnost. Dok Evropa bruji o modernom etno-dens zvuku nove pobednice, domaći korisnici društvenih mreža uočili su elemente koji ih neodoljivo podsećaju na jedan od najvećih hitova domaće muzike devedesetih.

"Bangaranga" ili "Vojska"?

Nije prošlo mnogo vremena od proglašenja pobednika u Beču pre nego što su domaći ljubitelji Evrovizije počeli da upoređuju pobedničku matricu sa kultnom pesmom grupe Tap 011 "Vojska", sa njihovog prvog albuma "Novi svet" objavljenog 1995. godine. Glavna tačka sporenja je ritmička sekcija i specifična brejkbit struktura koja u "Bangarangi" nosi pesmu, a koja, prema mišljenju mnogih, deli identičnu energiju i zvučni potpis sa hitom koji su svojevremeno proslavili Goca Tržan, Ivana Peters i ostali članovi tada popularnog sastava.

"Sve smo prvi radili"

Na Instagram stranici "Hit Talk" osvanuo je snimak numere pobednice 70. Evrovizije, a video je potpisan šaljivim komentarom:

"Dara, predstavnica Bugarske, pobednica je Eurosonga 2026. "Bangaranga" je oduševila i publiku i stručni žiri, a na podsetila na sempl koji je grupa Tap 011 iskoristila za pesmu "Vojska" koja se našla na njihovom prvom albumu. Čestitamo Dari, ali sve smo prvi radili," navedeno je na stranici.

Uspeh koji se ne osporava

I pored ovih poređenja, niko ne osporava da je bugarska pevačica bila najkompletniji izvođač u finalu.

"Bangaranga" je dobila poverenje kako struke, tako i miliona gledalaca širom kontinenta, a sličnost sa pesmom grupe Tap 011 samo je dodatno doprinela popularnosti ove numere u našem regionu. Zahvaljujući ovom trijumfu i podršci koja je stigla sa svih strana, Bugarska se već priprema da sledeće godine bude domaćin najboljim muzičarima Evrope.

