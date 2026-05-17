Poznati holivudski glumac Džoš Damel ponovo proživljava najlepše porodične trenutke, jer je u 53. godini po treći put postao otac. On i njegova supruga Odra Mari dobili su ćerku, a radosnu vest su sa svojim pratiocima podelili putem društvenih mreža.

Stigla je Roka de Leon

Glumac je na svom Instagram profilu potvrdio dolazak prinove i otkrio da su devojčici dali specifično ime.

"Roka de Leon Damel, naša devojčica je stigla", poručio je ponosni otac.

Ovo je drugo zajedničko dete za Džoša i tridesetdvogodišnju Odru, koji su pre šest godina dobili sina Šeparda. Iz prethodnog braka sa pevačicom Fergi, koji je trajao od 2009. do 2019. godine, glumac ima dvanaestogodišnjeg sina Aksela. Interesantno je da Damel neguje tradiciju davanja originalnih i upečatljivih imena svojoj deci, što je i ovog puta izazvalo pažnju javnosti.

Posebna veza između očeva i ćerki

U razgovoru za medije pre samog porođaja, Džoš nije krio uzbuđenje zbog dolaska devojčice, ističući da očinstvo smatra svojom najvažnijom ulogom.

"Ne znam šta da mislim o tome. Jednostavno jedva čekam da je upoznam. I mislim da postoji nešto u vezi sa tatama i njihovim ćerkama. To je drugačije, znate?", izjavio je glumac za E! News.

Različita interesovanja naslednika

Glumac je ranije za magazin People govorio o tome koliko uživa u posmatranju različitih karaktera svojih sinova. Dok šestogodišnji Šepard pokazuje neverovatnu strast prema automobilima, baš poput svog dede po majci, najstariji Aksel je potpuno drugačiji tip.

"Više ga zanima statistika fudbala i košarke. Ali to je lepota genetike. Svi se malo razlikuju", objasnio je Damel, naglasivši da svaki period odrastanja svoje dece prati sa istim žarom i ljubavlju.

