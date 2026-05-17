Slušaj vest

Trijumf bugarske umetnice Dare, čije je pravo ime Darina Nikolajeva Jotova, obeležio je završnicu 70. Evrovizije u Beču. Njena pobednička numera "Bangaranga" postala je novi evropski hit, a put ka tronu dodatno je osvetlila saradnja sa čuvenim Željkom Joksimovićem, koji važi za jednu od najznačajnijih figura u istoriji ovog festivala.

Čestitke od uzora i kolege

Neposredno nakon što je proglašena za najbolju, Željko Joksimović je među prvima javno uputio čestitke mladoj Bugarki. On je na svom Instagram profilu podelio njihovu fotografiju, naglašavajući uspeh koji je postigla, ali i podsećajući javnost na njihov nedavni zajednički projekat koji je nagovestio ovakav ishod.

Željko Joksimović među prvima čestitao pobedu pobednici Evrovizije 2026 Foto: Printscreen/Instagram/zzeljko

Nastup koji je prethodio istorijskom uspehu

U susret samom takmičenju, Dara je imala privilegiju da ukrsti glas sa Joksimovićem u okviru posebnog programa na zvaničnom YouTube kanalu pod nazivom "Evrovizija malo više" (Eurovision A Little Bit More). Ovaj format omogućava učesnicima da se predstave u drugačijem svetlu kroz obrade poznatih numera.

Zahvaljujući predlogu kompozitora Dimitrisa Kontopulosa, pevači su izveli legendarnu pesmu "Lane moje", koja je Srbiji i Crnoj Gori donela srebro u Istanbulu 2004. godine. Tom prilikom, bugarska zvezda nije krila oduševljenje svojim mentorom.

"On je neverovatan autor, muzičar i poliglota koji se bez ikakvog napora kreće između različitih svetova i izraza. Takvi ljudi su retkost. Željko, ti si čista inspiracija. Hvala ti", navela je Dara u objavi, dok joj je srpski muzičar poželeo sreću u daljem takmičenju.

Bugarski put do evropskog vrha

Nakon ubedljivog otvaranja drugog polufinala 14. maja, Dara je osigurala svoje mesto u završnici gde je dominacijom u glasovima žirija i publike odnela trofej.

Pogledajte kako je Dara reagovala na pobedu:

1/6 Vidi galeriju Bugarska proslavlja pobedu na Evroviziji Foto: RTS Pritnscreen

Ovo je istorijski trenutak za Bugarsku, koja je svoj evrovizijski put započela 2005. godine u Kijevu. Iako su imali period odsustva zbog finansijskih poteškoća, od povratka 2016. godine nizali su zapažene rezultate. Pre nego što je Dara osvojila prvo mesto, najbolji plasman za ovu zemlju držao je mladi Kristijan Kostov, koji je 2017. godine takmičenje završio kao drugoplasirani.

Pogledajte video: Slavi se pobeda Bugarske u Beču