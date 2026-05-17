Veliko finale 70. Evrovizije u Beču ostaće upamćeno ne samo po trijumfu Bugarske, već i po neočekivanoj reakciji koji je priredio prošlogodišnji pobednik, Austrijanac poznat pod umetničkim imenom Džej Džej (JJ). U trenutku kada je krunisana nova šampionka, dogodila se scena o kojoj danas bruje svi svetski mediji.

Nije krio emocije

Dok je pobednici predavao prestižni trofej, Džej Džej je svojim postupkom izazvao opšti šok. Na društvenoj mreži X munjevito se proširio snimak na kojem se jasno čuje kako austrijski pevač, trčeći ka bugarskoj predstavnici, viče reči koje nisu baš primerene takvom događaju.

"Ku*ko", vrištao je Džej Džej dok je trčao ka njoj, a potom je šokantno dodao: "Ku*ko, je l' sam ti rekao!".

Iako je iz njegovog ponašanja bilo očigledno da su ga ponele emocije i radost zbog Darinog uspeha, javnost nije imala razumevanja za ovakav rečnik u programu koji prate milioni.

Gnev fanova i oštre kritike

Komentari na društvenim mrežama su neumoljivi, a gledaoci širom Evrope izražavaju zgroženost zbog nedostatka poštovanja i kulture tokom uručenja nagrade.

"Razumem da je podržava, ali nazvati je ku*kom dok slavi pobedu, dok je gleda njena zemlja, van svake pameti", glasi jedan od najčešće deljenih stavova razočaranih obožavalaca takmičenja.

Mnogi smatraju da je ovakav istup bacio senku na najsvečaniji trenutak večeri, ocenjujući ga kao neprofesionalan i uvredljiv, bez obzira na njihovo privatno prijateljstvo.

Ko je nova evrovizijska zvezda?

Uprkos neprijatnosti na samom kraju, glavna zvezda večeri ostaje bugarska pevačica Dara, koja je numerom "Bangaranga" naprosto "oduvala" konkurenciju. Dara, čije je puno ime Darina Nikolajeva Jotova, od samog početka takmičenja važila je za jednog od glavnih favorita. Njen uspon ka vrhu nije bio slučajan – reč je o devojci koja je u svojoj zemlji već godinama jedna od najpopularnijih pop izvođačica, a iskustvo je sticala i kao vokalni trener u prestižnim muzičkim šou-programima.

Pobednička pesma "Bangaranga" donela je savršen spoj modernog dens-pop zvuka i snažnih vokala, čime je Dara uspela da ujedini glasove stručnog žirija i publike. Svojom harizmom, prepoznatljivim vizuelnim identitetom i sigurnim nastupom, ona je Bugarskoj donela prvi trofej u istoriji ovog takmičenja, potvrđujući da je trenutno jedna od najmoćnijih umetnica na Balkanu.

