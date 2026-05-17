Pevačica i kompozitorka Aleksandra Kovač, ove gdine bila je predsednica srpskog žirija na Evroviziji. Dan nakon finala oglasila se i otkrila čime su se ona i njene kolege vodili prilikom raspodele bodova.

Kako je objasnila, veoma su ponosni na srpske predstavnike bend "Lavina" ali i da su svi članovi žirija imali potpunu samostalnost u glasanju:

"Čast mi je i zadovoljstvo što sam ove godine bila predsednica srpskog žirija na izboru za Pesmu Evrovizije 2026. Moje kolege i ja smo zdušno navijali za naše momke iz benda "Lavina", koji su imali vrhunski nastup i pokazali svetu kako Lavina prži! Takođe, insistirala sam da moje kolege i ja glasamo muzički, a ne politički, jer smo pozvani da stručno ocenjujemo pesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom. Svako je glasao za sebe, na osnovu svog stručnog mišljenja. Dogovorili smo se da niko ne zna glasove ostalih članova, da ne bi uticali jedni na druge. Bravo za produkciju RTS-a na vrhunskoj organizaciji i podršci našim momcima iz benda Lavina", napisala je Aleksandra na Instagramu.

Podsetimo, bend "Lavina" je takmičenje završio na 17. mestu dok je pobedu odnela šarmatna Dara iz "Bugarske" sa hitom "Bangaranga" koji je već osvojio Evropu.

Na društvenim mrežama prašina se podigla upravo oko neusklađenosti glasova publike i stručnog žirija iz Srbije, konkretno na primeru Hrvatske i njihovih predstavnica grupe "Lelek".

Publika iz Srbije dala im je maksimalnih 12 poena dok od žirija nisu dobili nijedan.

Hrvatice su završile na 15. mestu, što se poklopilo sa prognozama svetskih kladionica.