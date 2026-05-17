Ovogodišnja jubilarna 70. Evrovizija završena je pobedom predstavnice Bugarske, a Dara je Evropu pokorila hitom "Bangaranga". Međutim, strasti se ne smiruju oko raspodele bodova stručnih žirija. Sada se oglasio i Danijel Alibabić iz Crne Gore nezadovoljan bodovima komšijskih zemalja.

Crnogorski pevač Danijel Alibabić se oglasio nakon što su objavljeni rezultati glasanja sa Evrovizije u kojima se može videti da je stručni žiri iz Srbije i Hrvatske, Crnoj Gori dao po jedan poen. Crnogorska predstavnica Tamara Živković nije uspela da se plasira ni u finale ovog takmičenja te je njihovo razočarenje sada pojačano kada su videli kako su raspoređeni bodovi tokom polufinalnih večeri.

-Da su Hrvati i Srbi ocenili nas kao mi njih, bilo bi mesta i za nas u finalu. Komšije, svaka čast i hvala, iako znate kakvu borbu vodimo da odemo na Evroviziju i koliko nam je značilo finale ove godine, a zaslužili smo ga, napisao je.

Inače, Crna Gora je u prvom polufinalu Evrovizije 2026 u Beču zauzela 13. mesto od ukupno 15 takmičara, čime je ostala bez plasmana u veliko finale.

Ko je činio srpski stručni žiri?

Radio-televizija Srbije je ove godine imenovala prošireni sastav komisije, koji je činilo sedam članova. Listu onih koji su odlučivali o sudbini poena predvodila su istaknuta muzička imena:

Dušan Alagić

Ivan Mileusnić

Mateja Blažić

Anđela Vranić Lores

Aleksandra Kovač

Jelena Tomašević

Marija Marić Marković – Mari Mari

Ovo je prva godina od 2022. u kojoj se sistem glasanja vratio na odnos 50/50 između publike i struke tokom svih takmičarskih večeri.