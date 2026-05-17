Pevačica Jelena Tomašević, koja je bila član stručnog žirija srpske delegacije na Evroviziji, oglasila se i poslala poruku predstavnicama Hrvatske grupi "Lelek".

"Draga Zorja i drage devojke iz grupe Lelek, čestitam vam na izvanrednom nastupu. Od mene ste sinoć dobile veliki broj poena. Žao mi je što se to nije videlo u konačnom zbiru žirija. Neka vam bodovi ne budu glavni utisak sa takmičenja. 2005. godine za pesmu "Jutro" dobila sam nulu od žirija. Znam kako se osećate. Veliki zagrljaj za vas" napisala je ona.

Jelena Tomasevic se obratila grupi Lelek Foto: Printscreen/Instagram/jelenatomasevicofficial

Na društvenim mrežama prašina se podigla upravo oko neusklađenosti glasova publike i stručnog žirija iz Srbije, konkretno na primeru Hrvatske i njihovih predstavnica grupe "Lelek"

Pre Jelene, oglasila se i predsednica srpskog žirija Aleksandra Kovač koja je objasnila čime su se članovi vodili prilikom glasanja i šta joj je bilo važno pri donošenju bodova.

"Čast mi je i zadovoljstvo što sam ove godine bila predsednica srpskog žirija na izboru za Pesmu Evrovizije 2026. Moje kolege i ja smo zdušno navijali za naše momke iz benda "Lavina", koji su imali vrhunski nastup i pokazali svetu kako Lavina prži! Takođe, insistirala sam da moje kolege i ja glasamo muzički, a ne politički, jer smo pozvani da stručno ocenjujemo pesme i izvođače, a ne da se bavimo jeftinom politikom. Svako je glasao za sebe, na osnovu svog stručnog mišljenja. Dogovorili smo se da niko ne zna glasove ostalih članova, da ne bi uticali jedni na druge. Bravo za produkciju RTS-a na vrhunskoj organizaciji i podršci našim momcima iz benda Lavina", napisala je Aleksandra na Instagramu.

Podsetimo, bend "Lavina" je takmičenje završio na 17. mestu dok je pobedu odnela šarmatna Dara iz "Bugarske" sa hitom "Bangaranga" koji je već osvojio Evropu.

Ko je činio srpski stručni žiri?

Radio-televizija Srbije je ove godine imenovala prošireni sastav komisije, koji je činilo sedam članova. Listu onih koji su odlučivali o sudbini poena predvodila su istaknuta muzička imena:

Dušan Alagić

Ivan Mileusnić

Mateja Blažić

Anđela Vranić Lores

Aleksandra Kovač

Jelena Tomašević

Marija Marić Marković – Mari Mari

Ovo je prva godina od 2022. u kojoj se sistem glasanja vratio na odnos 50/50 između publike i struke tokom svih takmičarskih večeri.