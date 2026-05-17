Srpski predstavnici na ovogodišnjoj jubilarnoj 70. Evroviziji grupa "Lavina" vratili su se u Beograd dan nakon finala. Oni su u konačnom skoru zauzeli 17. mesto, a pobedu je odnela Dara iz Bugarske.

Bez obzira na loš plasman, momci iz benda su puni pozitivne energije došli iz Beča nakon svog debitanskog učešća na Evroviziji. Spektakulatnim nastupom ostvavili su sjajan utisak i Srbija je ponosna na njih što se može videti i prema brojnoj podršci javnosti prethodnih dana.

01:54 Lavina stigla u Beograd Izvor: Kurir

Njihov dolazak privukao je veliku pažnju i fanova i medija.

"Lavina" se na Evroviziji predstavila numerom "Kraj mene". Od prvih taktova bilo je jasno da Srbija ove godine ne igra na sigurno. Lavina je na scenu donela mračan, snažan i eksplozivan nastup, sa atmosferom koja je više ličila na filmsku scenu nego na klasičan evrovizijski broj.