Jubilarna 70. Evrovizija je završena, a voditeljski dvojac Viktorija Svarovski i Mihael Ostrovski tri večeri je pevao, plesao i vodio program pred milionskom publikom. Nakon završetka takmičenja mnoge je zanimalo koliko su zaradili za taj angažman.

Iako zvanični iznosi nisu poznati, austrijski mediji pišu da se može prilično precizno proceniti o kakvim je honorarima reč.

Honorari voditelja su strogo čuvana tajna, a detalji su, navodno, zaštićeni ugovorima i ne smeju da izlaze u javnost. Uprkos tome, austrijski mediji objavili su procene njihovih zarada.

Finansijska nezavisnost kao prioritet

Viktorija Svarovski je ranije u emisiji Willkommen Österreich govorila o tome koliko joj je, uprkos bogatstvu porodice Svarovski, važna finansijska nezavisnost. Zbog toga se smatra da vrlo pažljivo bira projekte i pregovara o uslovima angažmana.

Svarovski je jedna od najtraženijih voditeljki na nemačkom govornom području, a od 2018. vodi popularni RTL-ov šou Let's Dance. Za taj projekat, koji traje nekoliko meseci, navodno prima oko 300.000 evra po sezoni.

Prema pisanju nemačkih medija, to je nešto manje od honorara njenog voditeljskog partnera Danijela Hartviha, dok je njegova prethodna partnerka Silvi Majs navodno zarađivala oko 200.000 evra. Na Evroviziji je, čini se, situacija bila drugačija. Prema informacijama iz izvora bliskih produkciji, Svarovski je navodno zaradila nekoliko desetina hiljada evra više od svog kolege.

Austrijski mediji procenjuju da je njen honorar mogao da dostigne i 120.000 evra, uključujući sve prateće obaveze. Zarada Mihaela Ostrovskog navodno se kretala između 80.000 i 100.000 evra. Za produkcije takvog obima i gledanosti, reč je o uobičajenim iznosima.

(Kurir.rs/Index.hr)