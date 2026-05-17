Džesika Men žena koja je optužila Harvija Vajnstina za silovanje, oglasila se nakon što je suđenje osramoćenom filmskom mogulu poništeno zbog nemogućnosti porote da donese presudu.

„Današnja odluka o poništenju suđenja ni na koji način ne umanjuje istinu koju sam rekla, kao ni nasilne zločine koje je Harvi Vajnstin počinio nad mnom i mnogim drugima“, navela je Men u saopštenju. „Izabrala sam da svedočim na tri suđenja zato što govorim istinu.“

Vajnstinu se sudilo po jednoj tački optužnice za silovanje, u vezi sa optužbom da je 2013. godiine silovao Men, koja radi kao frizerka. On je negirao krivicu.

„Godinama sam morala ponovo da preživljavam neke od najtežih trenutaka u svom životu, dok sam se u otvorenoj sudnici suočavala sa pokušajima da me posrame, ponize i diskredituju“, nastavlja se u saopštenju Džesike Men. „Podvrgla sam se najvišim standardima, transparentnosti i odgovornosti kada sam istupila pred pravosudni sistem — birajući integritet čak i kada me je taj proces potpuno razotkrio. Moć predatora je i dalje prevelika“, zaključila je ona. „Zaslužujem pravdu, i zato ustajem i suočavam se sa nepodnošljivim preispitivanjem javnosti u ime višeg cilja - sveta u kojem predatori nisu na vlasti.“

Suđenje koje je u petak, 15. maja, poništeno, bilo je treće po optužbi da je Vajnstin silovao Men. On je 2020. godine u Njujorku proglašen krivim za silovanje Džesike Men i seksualni napad na bivšu asistentkinju produkcije emisije Project Runway, Mirijem Hejli. Ta presuda je ukinuta 2024. godine kada je Apelacioni sud u Njujorku presudio da je sudija pogrešno dozvolio ženama, čije optužbe nisu bile deo ovog slučaja, da svedoče.

Na ponovljenom suđenju 2025. godine, Vajnstin je osuđen za krivično delo seksualnog prestupa protiv Mirijem Hejli. Međutim, porota na tom drugom suđenju nije mogla da postigne jednoglasnu odluku po tački optužnice za silovanje Men, što je dovelo do trećeg suđenja, koje je završeno u petak. Uprkos poništenju suđenja, Vajnstin će ostati iza rešetaka, pošto mu još uvek nije izrečena kazna za presudu iz 2025. godine. Bivši mogul je takođe osuđen za silovanje i seksualni napad u Kaliforniji 2022. godine i osuđen na 16 godina zatvora. On je negirao sve optužbe.

Tužioci u Njujorku sada će odlučiti da li planiraju ponovo da sude Vajnstinu.

„Razmotrićemo naše sledeće korake u konsultaciji sa gospođom Men, kao i uzimajući u obzir predstojeće izricanje presude Harviju Vajnstinu nakon prošlogodišnje osuđujuće presude za nasilni seksualni napad na Mirijem Hejli“, rekao je okružni tužilac Menhetna Elvin Brag.

„Kao i uvek, nastavićemo da procesuiramo zločine seksualnog nasilja bez obzira na to ko je optuženi na način koji je usmeren na žrtve i koji ističe njihov glas u potrazi za pravdom.“