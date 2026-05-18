Pevač Stefan Zdravković Princ, prošlogodišnji predstavnik Srbije na Evroviziji, uputio je podršku pobednici Evrovizije, Dari iz Bugarske. Princa i Daru povezuje bugarsko muzičko takmičenje u kojem je Princ učestvovao 2021. godine, a u kojem ga je ocenjivala upravo Dara.

Princ je pozvao Daru da napravi koncert u Srbiji.

- Dara i njena pesma mi se izdvojila kao jedan od glavnih favorita u startu, jer je poznajem i znam koliko su ona i njen tim profesionalni. Sa kolegama i medijima iz Bugarske sam nakon šou programa ostao u sjajnim odnosima, kao i sa Darinom izdavačkom kućom, sa kojom sam imao ponudu saradnje 2022. godine, kada je trebalo da se preselim za Sofiju. Zbog tih ugovora sam odustao od Pesme za Evroviziju, a trebalo je da izvedem pesmu koju je pisala Leontina. Za Daru me veže i uspomena da je za mene glasala kada sam se takmičio. Dari i timu želim još jednom da čestitam na zasluženom uspehu i pozivam je da napravi koncert u Srbiji - rekao je Princ od Vranje za Blic.

Dara osvojila žiri i publiku

Nakon spektakularnog finala Evrovizije 2026 u Beču, cela Evropa bruji samo o jednom imenu - u pitanju je Darina Nikolajeva Jotova, poznatija jednostavno kao Dara, predstavnica Bugarske koja je odnela pobedu. Njena energična numera "Bangaranga" potpuno je zaludela publiku i žiri, donevši joj više od 500 glasova.

Ova mlada zvezda rođena je u Varni 1998. godine, a neverovatnu pažnju na sebe skrenula je još kao sedamnaestogodišnjakinja, kada je 2015. godine osvojila treće mesto u bugarskom "Iks faktoru".

Odmah nakon takmičenja, njena karijera je lansirana u orbitu - potpisala je ugovor sa moćnom izdavačkom kućom Virginia Records i izbacila debitantski singl "K'vo ne chu", koji je nedeljama bio neprikosnoveni hit na bugarskim top-listama.

