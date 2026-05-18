Voditelj i glumac Dragan Marinković Maca pojavio se juče na beogradskom aerodromu, pa je prokomentarisao nedavno održanu Evroviziju, na kojoj je pobedila Bugarska, te se osvrnuo i na celokupno takmičenje.

- Objavio sam na društvenim mrežama o ovim momcima iz Lavine da su sjajni, sotone. Kad je jednostrana ljubav nalaziš se u paklu iste... Art klasični. Savršeni su. Momci su sjajni - kazao je on, pa se osvrnuo na glasanje stručnog žirija i zamerio im nula bodova Hrvatskoj.

- Ne znam ni ko je bio stručni žiri. Oni što nisu dali Hrvatima poene...Budale raje.Žiri je inače kritičan, to su najveći promašeni ljudi. Treba da damo Hrvatima bodove. Ivan Mileusnić pevač strašni? Plesač. Nemoj zaj***avati. Nema veze, neka su oni živi i zdravi - rekao je Maca i nastavio:

- To je sve politika. Na kraju, kakve veze ima Evrovizija sa Azerbejdžanom, Australijom? Ili sam ja po**bao sa geografijom. Koliko znam, nemaju pojma - bio je oštar Maca, dok su se, podsetimo, u našem žiriju, između ostalih, našli plesač Ivan Mileusnić, pevačica Jelena Tomašević i, kao predsednica žirija, kantautorka Aleksandra Kovač.

- Najpametniji su oni koji nisu učestvovali - dodao je Maca za Blic.

