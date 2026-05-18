Slušaj vest

Grupa Lelek, koja je ove godine predstavljala Hrvatsku na Evrovizijizavršila je na 15. mestu u velikom finalu.Samo dva mesta ispod njih je srpski metal bend Lavina, s kojim su "lelekice" provodile vreme u Beču i pevale "Kraj mene" na snimcima koje su objavljivale na Instagramu.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup grupe Lelek na Evroviziji:

Hrvatska, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

Momci iz benda Lavina su po sletanju na beogradski aerodrom juče izjavili da se "ne slažu sa glasovima stručnog žirija", koji nije dao nijedan poen "Andromedi", dok je publika iz Srbije dala maksimalan broj bodova.

Grupa Lelek o glasovi srpskog žirija i srpske publike na Evroviziji 2026
Foto: Printscreen/ Instagram/ lelekmusic

Sada su hrvatske predstavnice na svom Instagram storiju podelile pesmu grupe Lavina i poslale poruku o odnosima između naših naroda:

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Srbije na Evroviziji:

Srbija, Evrovizija 2026 Foto: RTS Printscreen

"Danas još jedna lekcija i podsetnik svima nama: Politika je ta koja nas je delila i koja nas i dalje deli. Narod, u svom stilu - srednji prst svemu što nas razdvaja", napisale su članice grupe uz fotografiju glasova publike iz Srbije i Hrvatske, prenosi Mondo.

00:20
Lelek stori Izvor: Instagram/lelekmusic

Nama 12 poena, Hrvatskoj "hladan tuš"

U subotu je održano finale Evrovizije, na kojem je pobedu odnela bugarska predstavnica Dara s pesmom "Bangaranga", ali je pažnju domaće javnosti odnelo glasanje žirija, a ne brz ritam koji je osvojio Evropu.

Dok je hrvatski stručni žiri Srbiji dodelio maksimalnih 12 bodova, hrvatske predstavnice od srpskog žirija nisu dobile nijedan bod, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

Ne propustitePop kultura"Draga Zorja i Lelek, od mene ste dobile poene, žao mi je": Jelena Tomašević se obratila hrvatskim predstavnicama nakon Evrovizije
Jelena Tomašević
Pop kulturaHrvatska grupa Lelek o glasovima žirija iz Srbije: Pomenule i "Lavinu", a evo šta misle o pobednici
Grupa Lelek, Evrovizija 2026
Pop kultura"Oni što Hrvatima nisu dali poene - budale" Maca žestoko opleo po članovima srpskog žirija na Evroviziji, a evo šta kaže o grupi Lavina
101 News1 Zorana Jevtic.jpg
Pop kulturaGledaoci iz Srbije i Hrvatske razmenili maksimalnih 12 poena: Evo ko se našao odmah za njima (foto)
Lavina Evrovizija

Video: Ovako je grupa Lelek prokomentarisala pobedu Bugarske na Evroviziji

00:12
Lelekice su ovako prokomentarisale pobedu Bugarke: “I mi bismo joj dale 12 poena” Izvor: MONDO

Grupa Lelek koja je ove godine predstavljala Hrvatsku na Pesmi Evrovizije završile su na 15. mestu u velikom finalu. Samo dva mesta ispod njih je srpski metal bend Lavina, s kojim su "lelekice" provodile vreme u Beču i pevale "Kraj mene" na snimcima koje su objavljivale na Instagramu.

Momci iz benda Lavina su po sletanju na beogradski aerodrom juče izjavili da se "ne slažu sa glasovima stručnog žirija", koji nije dao nijedan poen "Andromedi", dok je publika iz Srbije dala maksimalan broj bodova.