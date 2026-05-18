Slušaj vest

Grupa Lelek, koja je ove godine predstavljala Hrvatsku na Evroviziji, završila je na 15. mestu u velikom finalu.Samo dva mesta ispod njih je srpski metal bend Lavina, s kojim su "lelekice" provodile vreme u Beču i pevale "Kraj mene" na snimcima koje su objavljivale na Instagramu.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup grupe Lelek na Evroviziji:

1/9 Vidi galeriju Hrvatska, Evrovizija 2026 Foto: Printskrin RTS1

Momci iz benda Lavina su po sletanju na beogradski aerodrom juče izjavili da se "ne slažu sa glasovima stručnog žirija", koji nije dao nijedan poen "Andromedi", dok je publika iz Srbije dala maksimalan broj bodova.

Foto: Printscreen/ Instagram/ lelekmusic

Sada su hrvatske predstavnice na svom Instagram storiju podelile pesmu grupe Lavina i poslale poruku o odnosima između naših naroda:

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Srbije na Evroviziji:

1/8 Vidi galeriju Srbija, Evrovizija 2026 Foto: RTS Printscreen

"Danas još jedna lekcija i podsetnik svima nama: Politika je ta koja nas je delila i koja nas i dalje deli. Narod, u svom stilu - srednji prst svemu što nas razdvaja", napisale su članice grupe uz fotografiju glasova publike iz Srbije i Hrvatske, prenosi Mondo.

00:20 Lelek stori Izvor: Instagram/lelekmusic

Nama 12 poena, Hrvatskoj "hladan tuš"

U subotu je održano finale Evrovizije, na kojem je pobedu odnela bugarska predstavnica Dara s pesmom "Bangaranga", ali je pažnju domaće javnosti odnelo glasanje žirija, a ne brz ritam koji je osvojio Evropu.

Dok je hrvatski stručni žiri Srbiji dodelio maksimalnih 12 bodova, hrvatske predstavnice od srpskog žirija nisu dobile nijedan bod, što je izazvalo burne reakcije u javnosti.

Video: Ovako je grupa Lelek prokomentarisala pobedu Bugarske na Evroviziji

00:12 Lelekice su ovako prokomentarisale pobedu Bugarke: “I mi bismo joj dale 12 poena” Izvor: MONDO