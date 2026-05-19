Dženet Džekson uspela je da osigura visoke pozicije na listi komercijalno najuspešnijih pevačica svih vremena, i da ovaj 60. rođendan obeleži kako dolikuje – kao diva. I sa novim dečkom, koji bi, tako se bar šuška, mogao da joj postane četvrti muž.

Kada je, pre deset godina, objavila da je u drugom stanju, svet je bukvalno ostao bez teksta. Ne zbog prelepe vesti, naprotiv, već zbog činjenice da je Dženet Džekson tad već prevalila svojih prvih pola veka. No, reproduktivna medicina je napredovala, a brojna istraživanja pokazuju da rađanje u petoj deceniji doprinosi zdravlju žene jer joj povećava šanse da doživi duboku starost, a umanjuje mogućnost da oboli od raka materice. Prednosti trudnoće u poznijem dobu prepoznale su još neke zvezde šou-biznisa, pa se sve veći broj njih odlučuje za majčinstvo u godinama kada biološki sat počne da otkucava.

Dženet Džekson ranije Foto: Profimedia

Uprkos svim tim podacima, sestri Majkla Džeksona malo ko je poverovao da će postati majka. Čak su i neki njeni najvatreniji poštovaoci bili ubeđeni da je u pitanju tek višak kilograma, budući da je poznato koliko je sklona gojenju. Uvek je otvoreno govorila o problemima sa prekomernom težinom i nije krila da je tražila spas u hrani svaki put kada je bila tužna, neraspoložena ili depresivna.

Razvod tri meseca posle porođaja

U svakom slučaju, niko nije bio srećniji od nje kada je prvih dana januara 2017. na svet donela zdravog dečaka kome je dala ime Isa. Posle tog radosnog događaja izjavila je da sa svojim suprugom, deceniju mlađim katarskim milijarderom Visamom el Manom, planira i da proširi porodicu. Umesto toga, popularnoj pevačici pošlo je za rukom da još jednom iznenadi planetu kada je svega tri meseca posle porođaja stigla vest da se – razvodi.

Dženet Džekson, Visam el Mana Foto: Alexey Kudenko / Sputnik / Profimedia

Dok su bliski izvori tvrdili da je raskid bio prijateljski, drugi su pričali da su nevolje u raju trajale izvesno vreme i da je Dženet čekala da se porodi, u nadi da će dolazak deteta popraviti njen odnos sa mužem. Njeni prijatelji otkrili su da joj je veoma smetalo što je Visam bio suviše strog tokom trudnoće. To je bila kap koja je prelila čašu punu njenih ugađanja.

Naime, za ljubav bivšeg supruga odrekla se svoje vere i prešla na islam. Dozvolila mu je da joj diktira izgled, ponašanje u javnosti, čak i način na koji se pojavljuje na koncertima. Zahtevao je da potpuno prekriva telo, što je možda u skladu sa njegovom religijom, ali ne i sa njenim poimanjem scenskog nastupa (setimo se svih onih izazovnih kostima, koje je ranije najviše volela). Takođe joj je zabranio da snima spotove u kojima igra i dodiruje se sa muškarcima, a upravo je strastveni ples jedan od njenih zaštitnih znakova.

Za deset godina mlađeg biznismena pop ikona se u tajnosti udala 2012. Nisu pravili glamurozno i ekstravagantno venčanje, kako su mediji najavljivali, već su priredili intimnu ceremoniju na kojoj su jedno drugom poklonili novčane priloge i uputili ih humanitarnim organizacijama za pomoć deci.

Rivalstva unutar moćnog klana

Iako o intimi nikad nije volela da priča, mnoge stvari izašle su na videlo u dokumentarcu koji je godinama snimala, a koji je objavljen početkom 2022. Tokom četiri uzbudljiva sata na "pokretnim slikama" smenjivali su se privatni videozapisi i fotografije iz porodičnog života na kojima se pojavljuje i najpopularniji Džekson - Majkl, kao i priče nastale posle njenog iznenadnog odlaska iz sveta muzike.

Tu je i snimak iz 2004, na kojem se vidi kako kralj popa napušta sudnicu zajedno sa Dženet i njihovom majkom Ketrin posle optužbi za zlostavljanje dece. U filmu je priznala koliko je cela ta mučna priča uticala na njenu karijeru, jer je brata uvek branila i prisustvovala svim suđenjima.

Majkl Džekson Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

I dok se on pojavljuje u filmu o njenom životu, Dženet nismo videli ni u jednom kadru aktuelnog ostvarenja "Majkl". Navodno, nije podržala taj projekat i odbila je da učestvuje, a porodične nesuglasice kulminirale su na privatnoj projekciji, kada je ušla u žestoku raspravu sa bratom Džermejnom. Prema rečima prisutnih, pevačica je film "secirala s brutalnom preciznošću i o svakoj sceni je imala nešto negativno da kaže". Blizak izvor pripisao je sukob starim rivalstvima unutar klana.

Prvi put na scenu stala sa sedam godina

Karijera Dženet Džekson traje više od pola veka. Prvi put na sceni se našla kada je imala samo sedam godina - pravila je društvo braći dok su nastupali u hotelu MGM u Las Vegasu. Pojavljivala se i u porodičnom šouu "The Jackson", a debi album objavila 1982.

U početku su je kritikovali zbog slabih vokalnih mogućnosti i nepotizma. Međutim, uporna tinejdžerka nije odustajala. Ubrzo se pokazalo da je i njoj talenat u krvi. U svet muzike unela je bezbroj inovacija, a velikom uspehu doprineli su i specifična koreografija, vrhunski spotovi, brojna priznanja, pohvale zbog društvene angažovanosti, filantropski rad.

Međutim, kada je reč o romantičnim vezama, javnost nije baš imala uvid u taj deo njenog života. Poznato je, pak, da su iza nje tri braka. Prvi put se udala kada je imala 18 godina, za muzičara Džejmsa de Barža. No, priča je kratko trajala. Drugi suprug postao joj je meksički tekstopisac, kompozitor i reditelj Rene Elizondo Junior, kog je upoznala dok je sarađivao sa njenom starijom sestrom La Tojom. U tajnosti su se venčali 1991, i još tajnije razveli 2000.

Na pomolu i četvrti brak?

Sedam godina je izlazila sa producentom i reperom Džermejnom Duprijem, jedinim s kojim je nakon rastanka ostala u prijateljskim odnosima. A onda je upoznala Visama el Manu koji je, po svemu sudeći, bio nešto drugačije. Slavna pevačica toliko se zaljubila, da se prilagodila strogim muslimanskim pravilima na kojima je insistirao. Čak je zbog njega okrenula leđa muzici. Na kraju nije mogla da podnese opsesivnu kontrolu i ljubomoru, te je odlučila da dalje krene svojim putem. I da se vrati onom što najbolje radi.

Dženet Džekson, Visam el Mana Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Posle ljubavnog brodoloma sa katarskim biznismenom, Dženet nije izgubila veru u ljubav. Prema poslednjim informacijama, trenutno je u vezi sa Mustafom Farakanom, sinom vođe kontroverzne grupe Nacija islama Luisa Farakana.

Verna svom "kodeksu ćutanja", nije potvrdila nedavne insinuacije da su se i verili. U svakom slučaju, 60. rođendan je ovog 16. maja dočekala zaljubljena, sa imovinom procenjenom na 190 miliona dolara, a uz to i dalje čuva status najbogatijeg člana legedarne muzičke porodice, koji je stekla posle Majklove smrti. A što je starija, sve više liči na brata, slažu se mnogi.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Odeća Majkla Džeksona u Hard Rock kafeu u Beogradu: