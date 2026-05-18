Drama iza kulisa: "Uopšte nisam čula Beograd"

- Jaoj, da! Neverovatno nešto, mene gotovo svake ili svake druge godine zadesi neki tehnički problem, i onda se gomila nekih inženjera nadvije nada mnom pokušavajući da reši. Ja sam u trenutku kada je trebalo da probam vezu sa Beogradom, čula gomilu drugih komentatora koji su razmenjivali neke informacije verovatno sa svojim javnim servisima, ja uopšte nisam čula Beograd, pa je onda došao jedan, drugi, treći tehničar, a meni se približavalo vreme početka prenosa, to je dosta stresno. Onda da smo mi sa Beogradom imali konkretno nekih problema, tako da je na kraju bilo pet minuta ili minut do početka prenosa, kada sam ja relaksirano ušla u taj program. Jedne godine sam imala trku s vremenom, pet sekundi sam morala da budem ispred prenosa i to je bilo jako stresno. Jedne godine nam je na pola prenosa prekinut prenos, ne samo meni, nego svim komentatorima i ja sam tada pokušavala preko telefona. Na kraju sam konstatovala, ako se bilo kakav peh dogodi, ja ću preko telefona - ispričala je, prenosi Blic.