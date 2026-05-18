Hrvati zbog Duške Vučinić Evroviziju pratili na RTS! Potpuno odlepili zbog naše komentatorke: "Naš Duško na HRT je toliko dosadan"
Duška Vučinić je godinama unazad sinonim za Evroviziju i dobar provod uz televizijski prenos, a njeni komentari ni ove godine nisu prošli nezapaženo. Zapravo, zbog članice delegacije i komentatorke RTS-a usijao se čitav region, a Hrvati ne prestaju da je hvale na društvenim mrežama.
Zbog njenih specifičnih opaski na račun voditeljskog para usijali su se portali, a jedan tiktoker iz Hrvatske, Ivan Pavić, javno je priznao da Evroviziju moraju da prate na Javnom servisu Srbije jer njihov komentator sa HRT-a, koji se takođe zove Duško, ne ispunjava očekivanja publike.
U galeriji pogledajte fotografije Duške Vučinić:
On je u svom videu, uz opis "Svi se slažemo", jasno poručio: "Ako ćemo već gledati Evroviziju, moraćemo gledati RTS zbog Duške Vučinić, a naš Duško na HRT je toliko dosadan, da nije gledljiva Evrvozija".
Ispod njegove objave ređali su se komentari oduševljenih gledalaca iz regiona, a jedan od njih glasio je: "Toliko je dobra da samo zbog nje gledamo Evroviziju“.
Drama iza kulisa: "Uopšte nisam čula Beograd"
Iako gledaocima kraj malih ekrana sve deluje savršeno zabavno, Duška je otkrila da je neposredno pred početak prvog polufinala doživela ogroman stres zbog ozbiljnih tehničkih problema.
- Jaoj, da! Neverovatno nešto, mene gotovo svake ili svake druge godine zadesi neki tehnički problem, i onda se gomila nekih inženjera nadvije nada mnom pokušavajući da reši. Ja sam u trenutku kada je trebalo da probam vezu sa Beogradom, čula gomilu drugih komentatora koji su razmenjivali neke informacije verovatno sa svojim javnim servisima, ja uopšte nisam čula Beograd, pa je onda došao jedan, drugi, treći tehničar, a meni se približavalo vreme početka prenosa, to je dosta stresno. Onda da smo mi sa Beogradom imali konkretno nekih problema, tako da je na kraju bilo pet minuta ili minut do početka prenosa, kada sam ja relaksirano ušla u taj program. Jedne godine sam imala trku s vremenom, pet sekundi sam morala da budem ispred prenosa i to je bilo jako stresno. Jedne godine nam je na pola prenosa prekinut prenos, ne samo meni, nego svim komentatorima i ja sam tada pokušavala preko telefona. Na kraju sam konstatovala, ako se bilo kakav peh dogodi, ja ću preko telefona - ispričala je, prenosi Blic.
Video: Slavi se pobeda Bugarske i Dare u Beču