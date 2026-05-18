Nakon nastupa italijanskog predstavnika na ovogodišnjoj Evroviziji,Sala da Vinčija, društvene mreže usijale su se zbog komentara da performans neodoljivo podseća na nastup Stefana Papića, poznatijeg kao Brata Pelina, s ovogodišnje "Pesme za Evroviziju“. Mnogi fanovi odmah su počeli da dele fotografije i snimke, upoređujući scenografiju, kadrove i celokupnu atmosferu nastupa, a sada se ovim povodom za Kurir oglasio i sam Stefan.

Brat Pelin ne krije da je ostao iznenađen kada je video komentare publike i brojne uporedne snimke koji kruže internetom.

– Iskreno sam iznenađen i drago mi je što sam bio inspiracija, ni manje ni više nego Italiji! Eto, i Italijani nešto od nas da uzmu, to je super, ali ovde nije reč samo o meni, već o celom mom timu. Mnogo ljudi je radilo na mom nastupu za PZE, tako da imam neku vrstu odgovornosti i prema njima – kaže Stefan za Kurir.

On ističe da mu nije cilj da pravi dramu niti da ulazi u sukobe, ali smatra da autorski rad i trud moraju da se poštuju.

– Zaista nisam tip koji želi da se tuži, ali ne volim kad vidim da je neko samo tako ukrao nečiji rad i trud. Mesecima smo radili na svakom detalju nastupa - od ideje i režije do vizuelnog identiteta. Kada vidiš nešto što previše podseća na ono što si stvarao, naravno da ne možeš da ostaneš ravnodušan – objasnio je pevač.

Stefan je otkrio i da je već razgovarao sa pravnim timom kako bi proverio da li postoji osnov za eventualnu tužbu.

– Razgovarao sam sa advokatima i kažu da postoje osnove za tužbu, još ništa ne znam, videćemo u narednom periodu. Ne bih voleo da se cela priča završi na sudu, ali isto tako mislim da ljudi moraju da snose odgovornost ako koriste tuđe ideje – zaključio je Brat Pelin u izjavi za Kurir.

Sal da Vinči na Sanremu nije imao plesače

Još jedan detalj koji govori u prilog tome da je predstavniku Italije na Evroviziji nastup Brata Pelina na PZE mogao biti inspiracija je to da Sal da Vinči na Sanremu nije imao plesnu grupu, niti bilo kakvu koreografiju. Na sceni je bio sam s mikrofonom.

Italija je, podsetimo, na Evroviziji osvojila peto mesto, dok je Brat Pelin s pesmom "Fräulein" na Pesmi za Evroviziju osvojio 4. mesto.

