Bugarska pevačica Dara, čije je pravo ime Darina Nikolajeva Jotova, rođena je 1998. godine u Varni, a već je uspela da osvoji evropsku scenu pobedom na Evroviziji.

Muzikom je počela da se bavi veoma rano, a javnost ju je prvi put ozbiljno primetila kada je sa samo 17 godina osvojila treće mesto u bugarskoj verziji "X Faktora".

In galeriji pogledajte nastup Dare iz Bugarske u finalu Evrovizije 2026:

Iako tada nije pobedila, upravo joj je to takmičenje otvorilo vrata velike karijere, čiju smo krunu videli u velikom finalu Pesme Evrovizije.

Prvi joj je čestitao njen suprug, dr Ervin Ivanov,35-godišnji farmakolog koji radi na inovativnim projektima, uključujući istraživanja lekova i terapija zasnovanih na ekstraktima kanabisa.

Njihova ljubavna priča privlačila je pažnju bugarskih medija, naročito nakon što se saznalo da su se upoznali u jednom noćnom klubu. Pevačica je kasnije otkrila da je to bila ljubav na prvi pogled i da je odmah prijateljima govorila: "Pronašla sam svog muškarca".

Dara seče svadbenu tortu sa mužem Foto: instagram/remitoin

Njihova veza brzo je postala ozbiljna. Zajedno su putovali po svetu, kupili stan i započeli zajednički život, a prijatelji su govorili da među njima gotovo nikada nije bilo svađa. Dara je više puta isticala da je Ervin potpuno drugačiji od muškaraca sa kojima je ranije bila – miran, racionalan i stabilan, dok je ona temperamentna i impulsivna.

Veridba se dogodila tokom romantičnog putovanja na Tajland početkom 2024. godine. Zanimljivo je da je Dara kasnije otkrila da je čak planirala da ona zaprosi njega, jer više nije želela da čeka.

Kupila je i prsten, ali ju je Ervin preduhitrio – kleknuo je pred statuom Bude i zaprosio je baš na svoj rođendan, prenosi Mondo.

"Dali smo sve od sebe, sa zirijem se ne slazemo": Članovi benda "Lavina" kivni zbog lošeg plasmana na Evroviziji