Tina Kunaki fotografisana je danas kako stiže u prestižan hotel Martinez u Kanu, nosila je elegantno odelo i japanke, koje spadaju u red najstarije obuće u istoriji.

Vensan Kasel je sinoć priredio spektakl na krcatom stadionu u Parizu kao gost iznenađenja na koncertu repera Jula. Na binu se dovezao na skuteru. Odmah po izlasku na scenu, uzeo je mikrofon i najavio izlazak repera rečima: "Da li ste spremni za J-a?!". Njegova partnerka Nara Baptista objavila je detalje tog događaja na Instagram profilu.

Francuski glumac koji ima i brazilsko državljanstvo Vensan Kasel i Nara Baptista pojavili su se pre nekoliko dana na premijeri filma „Paralelne priče“ na Kanskom festivalu. Poljupce koje su razmenjivali provukli su veliku pažnju.

Francuska je pratila ljubavnu priču Tine Kunaki i Vensana Kasela jer se bivši par venčao 2018. u Bidaru, malom primorskom mestu na jugozapadu ove zemlje.

Ljubav Kasela i Tine Kunaki doživela je krah 2023. kada su se razveli. Njegova ljubavna romansa sa sadašnjom partnerom ne sluti na kraj. Par deluje kao veoma srećan par, ali sličan utisak ostavljao je i uz bivšu suprugu. Fanovi navijaju da se istorija ne ponovi.

Kasel (59) je i dalje u Kanu. U Francuskoj se bavi snimanjem četvrte sezone serije The White Lotus, u kojoj igra jednu od glavnih uloga, a radnja je smeštena na Francuskoj rivijeri i odvija upravo tokom Kanskog filmskog festivala. Određene scene snimaju se upravo u hotelu Martinez gde odseda Tina Kunaki, a pojedini kadrovi snimaće se i u Sen Tropeu.

Očekuje se da će pojaviti na niz promocija filma a Parallel Tales, ali i na premijerama drugih ostvarenja jer je jedno od zaštitinih lica festivala.

Vensan Kasel nakon raskida od Tine Kunaki pronašao njenu kopiju?

Našao se na opasnoj razdaljini od bivše Tine Kunaki (29) sa kojom mnogi porede Naru Baptistu (30) tvrdeći da je nova Kaselova devojka kopija njegove bivše supruge.

A kako su obe duplo mlađe od njega, našao se na meti kritika da takvim ljubavnim životom leči krizu srednjih godina. Zbog poređenja Tine i Nare komentarisalo se da Vensan nije uspeo da preboli bivšu pa utehu traži pored devojke nalik njoj.

Dok se poredi, jedni kažu da je Tina ubedljivo lepša, a drugi daju prednost Nari. Žena koja ih uvek pobedi, u komentarima javnosti, iako je znatno starija od njih jeste Monika Beluči (62) koja je po mišljenju velikog broja ljudi neprikosnovena kraljica lepote.

Podsetimo, Monika Beluči i Vensan Kasel bili su u braku od 1999. do 2013. Imaju ćerke Devu i Leoni koje su se mogle često videti sa ocem na plažama u Brazilu gde francuski gluamc živi godinama.

Deva i Leoni bile su bliske sa Tinom, a u dobrim odnosima su sa Narom, što su pokazivale zajedničke fotografije.

Nakon razvoda Vensana Kasela i Tine Kunaki, Deva se više nije viđala u društvu ove manekenke, iako je bilo događaja, poput revije Jacquemu,s na kojoj su se obe pojavile.

Tina Kunaki je jedina žena kojom se Kasel oženio nakon razvoda od Monike Beluči. Razlog razvoda bila je njena preljuba, kako se pisalo.

Glumac je obrisao sve zajedničke fotografije sa Instagram profila, pre zvaničnog saopštenja o krahu braka, koji im je 2019. doneo ćeku Amazoniju.

Posle velike bure bivši supružnici su uspeli da uspostave bolje odnose i zajedno brinu o detetu.

Vensan Kasel i Nara Baptista dobili su u januaru 2025. sina Kaetana.

