Kolumbijska zvezda Šakira izvojevala je veliku pravnu pobedu protiv španske Poreske uprave (Hacienda).

Nacionalni sud Španije oslobodio je Šakiru optužbi za poresku prevaru iz 2011. godine, poništivši prethodnu odluku Centralnog ekonomsko-administrativnog suda iz 2021. godine.

Sud naložio povraćaj više od 60 miliona evra

Ovom presudom sud je proglasio da prethodna odluka nije bila u skladu sa zakonom, što podrazumeva povraćaj svih uplaćenih iznosa, uvećanih za zakonske kamate. Ukupna cifra koju država sada mora da vrati pevačici premašuje 60 miliona evra.

Poreska uprava je prethodno zadržala ova sredstva, koja su obuhvatala navodno neplaćeni porez na dohodak (IRPF) i porez na bogatstvo (IP), kao i drakonske kazne. S obzirom na to da su prekršaji bili okvalifikovani kao "veoma ozbiljni", poreski organi su potraživali čak 125% iznosa za koji su smatrali da je utajen.

Zašto Šakira nije bila poreski rezident Španije?

Ključna tačka presude je utvrđivanje da Šakira u 2011. godini nije bila poreski rezident Španije. Naime, pevačica je te godine bila na velikoj svetskoj turneji, održavši 120 koncerata u 37 različitih zemalja. Njen pravni tim je dokazao da u tom periodu nije imala kuću, decu, niti sedište kompanije u Španiji.

Sud je istakao sledeće ključne činjenice: Boravak u zemlji: Administracija nije uspela da dokaže da je pevačica provela zakonski minimum od 183 dana u Španiji; utvrđeno je da je boravila najviše 163 dana.

Ekonomski interesi: Dokazano je da se poslovna mreža i većina prihoda umetnice nalaze van teritorije Španije.

Porodične veze: Sud je odbacio argumente o vezi sa fudbalerom Žerardom Pikeom, navodeći da se emotivna veza ne može pravno izjednačiti sa bračnom vezom koju zakon zahteva za utvrđivanje rezidentnosti.

"Tretirali su me kao krivca i uništavali mi zdravlje"

Nakon presude, Šakira je uputila oštre reči na račun španskog sistema. Izjavila je da je više od osam godina trpela "brutalno javno upiranje prstom" i kampanje orkestrirane da joj unište reputaciju, što je uticalo na njeno zdravlje i dobrobit porodice.

"Danas taj narativ pada pod snagom presude. Moj najveći cilj je da ovaj ishod postane presedan i služi hiljadama anonimnih građana koje sistem svakodnevno zlostavlja i gazi, primoravajući ih da dokazuju nevinost iz ekonomske i emocionalne ruine", poručila je pevačica.

Osim povraćaja novca, Nacionalni sud je naložio Poreskoj upravi (AEAT) plaćanje sudskih troškova, što je odluka koja se donosi samo u najjasnijim slučajevima kada su argumenti države u potpunosti odbačeni. Šakira se početkom 2023. godine preselila u Majami, gde je sada njena zvanična poreska rezidencija.

