Tokom nastupa češkog predstavnikaDaniela Žižke u finalu Evrovizijedošlo je do problema u televizijskom prenosu, ali organizatori su zaključili da smetnje nisu bile dovoljan razlog za ponavljanje izvedbe.

Češka televizija uputila je zvanični protest Evropskoj radiodifuzijskoj uniji nakon tehničkih poteškoća koje su obeležile nastup češkog predstavnika Daniela Žižke u finalu Evrovizije 2026. Problemi su se pojavili tokom izvedbe pesme "Crossroads", i to u jednom od najvažnijih trenutaka nastupa.

Gledaoci su tokom prenosa uživo primetili smetnje u slici: nekoliko sekundi prikaz je bio isprekidan i zamućen pikselima, a zatim se slika nakratko zamrznula. Sve se dogodilo u trenutku kada je Žižka pevao direktno u kameru, što je dodatno pojačalo reakcije publike.

Češka televizija zatražila novu izvedbu

Prema navodima iz prenosa, tokom nastupa je došlo i do problema s kamerom. Deo kadrova nije izveden prema planu, a jedan kamerman se u jednom trenutku okrenuo u pogrešnom smeru, zbog čega važan deo scenskog nastupa nije prikazan onako kako je bio zamišljen.

Nakon finala društvene mreže preplavile su reakcije gledalaca koji su smatrali da je češki predstavnik bio oštećen. Deo fanova tražio je da se izvedba ponovi, tvrdeći da su tehničke poteškoće mogle da utiču na konačan uisak pesme.

Češka televizija potom je EBU poslala zvanični protest i zatražila da se Žižki omogući ponavljanje nastupa. Zahtev je, međutim, odbijen.

Organizatori su u obrazloženju naveli da je reč o manjem problemu s kamerom, koji nije uticao na zvuk ni na samu izvedbu, pa prema njihovoj proceni nije bilo osnova za novu izvedbu.

Žižka smirivao reakcije

Odluka EBU nije umirila deo evrovizijskih fanova, koji su na društvenim mrežama pisali o nepravdi i mogućem uticaju tehničkih problema na rezultat. Češka je na kraju takmičenje završila na 16. mestu.

Daniel Žižka se, međutim, nakon finala oglasio smireno i zahvalio se publici na podršci.

"Bez obzira na to što se dogodilo, uživao sam u svakoj sekundi ovog nastupa i pevao ovu pesmu za vas", poručio je na Instagramu.

Pozvao je i na smirivanje tenzija među fanovima. "Širite ljubav, a ne mržnju. Evrovizija je posvećena zajedništvu", napisao je.

(Kurir.rs/ Tportal)

