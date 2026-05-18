Princeza Meta-Marit od Norveške bila je u centru jednog od najkomentarisanijih trenutaka tokom proslave Dana državnosti 17. maja, događaja koji tradicionalno okuplja kraljevsku porodicu prvo u Skaugumu, a zatim i na balkonu Kraljevske palate u Oslu.

Prema navodima norveških medija, princeza je bila "vidno iscrpljena", što se i videlo, jer je tokom događaja nosila cevčice za kiseonik u nosu, a u više navrata je morala da sedne kako bi izbegla potpuni kolaps. Uprkos takvom zdravstvenom stanju princeza nije mogla da propusti ovaj važan događaj, a o ovom njenom potezu priča ceo svet.

Meta-Marit se pojavila ispred svoje rezidencije u Skaugumu sa jasno vidljivom nazalnom kanilom i malim aparatom za kiseonik, opremom koja je prati tokom većine njenih javnih pojavljivanja u poslednje vreme.

Samo nekoliko dana ranije princeza je fotografisana sa istim uređajem tokom posete zatvoru u Oslu, gde je obišla svog sina Mariusa, što je već tada izazvalo zabrinutost širom zemlje.

Sin princeze Norveške, Marius, je trenutno u zatvoru zbog silovanja

Zato danas pažnju nije privukao sam kiseonik, već fizički napor koji je princeza uložila kako bi prisustvovala jednoj od najvažnijih proslava u nordijskoj zemlji. Tokom tradicionalnog pozdravljanja školske dece u Skaugumu, Meta-Marit je morala da koristi stolicu diskretno postavljenu sa strane glavnog ulaza. Kako su preneli mediji, to je bilo neophodno ukoliko princeza oseti potrebu da sedne, kako ne bi kolabirala.

Princeza Meta-Marit i princ Hakon

Dok su deca tokom parade prolazila pored porodične rezidencije, supruga norveškog princa Hokona je malo stajala, malo sedela, "vidno se boreći za dah". Posle izvesnog vremena morala je da prekine pozdravljanje. Prema televiziji TV 2, takav razvoj događaja bio je unapred očekivan.

Princ Hakonostao je sve vreme uz nju, pažljivo motreći na svaki znak nelagodnosti ili iscrpljenosti. U nekoliko trenutaka princeza se mogla videti kako namešta nazalnu kanilu koja joj obezbeđuje dodatni kiseonik, a morala je i da se izbori sa napadom kašlja koji je pokušavala diskretno da prikrije.

Princeza Meta-Marit i princ Hakon

Taj prizor jasno je pokazao respiratorne probleme sa kojima se princeza suočava i dodatno ukazao na njeno krhko zdravstveno stanje.

Odstupanje od tradicije iz zdravstvenih razloga

Pažnju je privuklo i to što Meta-Marit nije nosila tradicionalni bunad, kao što to inače čini svakog 17. maja u skladu sa običajima. Za to postoji medicinski razlog. Kraljevski dvor potvrdio je da ove godine, po savetu lekara, neće moći da nosi nijednu od svojih regionalnih nošnji.

Umesto toga, princeza se odlučila za kaput, iako su temperature u Oslu bile idealne za tradicionalnu odeću kakvu su nosili i princ Hokon i njihov sin, princ Svere Magnus.

