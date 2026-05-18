Slušaj vest

Edvard af Silen, švedski komentator ovogodišnje Evrovizije održane u Beču, privukao je ogromnu pažnju gledalaca širom Evrope zahvaljujući svom britkom humoru, duhovitim opaskama i prepoznatljivom sarkastičnom stilu komentarisanja.

Porede ga sa Duškom Vučinić

Na društvenim mrežama njegovi komentari su se munjevito proširili, a brojni fanovi iz Srbije počeli su da ga porede saDuškom Vučinić zbog sarkastičnih izjava.

Ovo nije prvi put da Edvard komentariše najpopularnije evropsko muzičko takmičenje, ovogodišnja Evrovizija bila mu je čak petnaesta po redu.

"On je komičar koji se pojavljuje u mnogim filmovima, ali nikada na listi najbolje obučenih", "Da li je ova ruža žena? Da. Da li će Portugalija da pobedi? Ne.", "Izgleda malo kao čudna rok zvezda iz filma 'Zapravo ljubav'", "Dobro je da ne gledamo takmičenje u humoru", "Ovo je Emili, totalno nova osoba koja se pojavila. Nemamo pojma ko je ona", bili su neki od komentara švedskog komentatora.

Duhovitost pre svega

Njegove duhovite opaske ove godine posebno su odjeknule na internetu, gde su se pojedini isečci iz prenosa brzo pretvorili u viralne snimke. Gledaoci ističu da upravo zahvaljujući njemu prenos dobija dodatnu dozu zabave, zbog čega mnogi tvrde da je postao jednako važan deo Evrovizije kao i sami izvođači.

(Kurir.rs/Mondo)

Ne propustitePop kulturaHrvati zbog Duške Vučinić Evroviziju pratili na RTS! Potpuno odlepili zbog naše komentatorke: "Naš Duško na HRT je toliko dosadan"
Duška Vučinić, Evrovizija 2026
Pop kulturaBez nje Evrovizija ne može da prođe: Njeni komentari tokom prenosa su hit, a malo ko zna da je počela kao stjuardesa
Životna priča Duške Vučinić
Pop kultura"Životom sam se zaklela": Duška Vučinić frustrirana pred finale Evrovizije, otkrila šta se zapravo dešava u Beču
Duška Vučinić, Evrovizija 2026
Pop kultura"Stvarno izgleda kao papagaj u naletu strasti": Duška Vučinić nikad brutalnije nije komentarisala voditelja Evrovizije, bez ustezanja rekla šta misli
Screenshot 2026-05-14 212914.png

VIDEO: Duška Vučinić sumira utiske

10:25
Duška Vučinić za Mondo sumira utiske nakon prolaska Srbije u finale Izvor: MONDO/Marina Cvetković