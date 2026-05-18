Zbog butalnih komentara ga nazivaju "muška Duškom Vučinić": Urinisao učesnike na Evroviziji i zasmejao svet
Edvard af Silen, švedski komentator ovogodišnje Evrovizije održane u Beču, privukao je ogromnu pažnju gledalaca širom Evrope zahvaljujući svom britkom humoru, duhovitim opaskama i prepoznatljivom sarkastičnom stilu komentarisanja.
Porede ga sa Duškom Vučinić
Na društvenim mrežama njegovi komentari su se munjevito proširili, a brojni fanovi iz Srbije počeli su da ga porede saDuškom Vučinić zbog sarkastičnih izjava.
Ovo nije prvi put da Edvard komentariše najpopularnije evropsko muzičko takmičenje, ovogodišnja Evrovizija bila mu je čak petnaesta po redu.
"On je komičar koji se pojavljuje u mnogim filmovima, ali nikada na listi najbolje obučenih", "Da li je ova ruža žena? Da. Da li će Portugalija da pobedi? Ne.", "Izgleda malo kao čudna rok zvezda iz filma 'Zapravo ljubav'", "Dobro je da ne gledamo takmičenje u humoru", "Ovo je Emili, totalno nova osoba koja se pojavila. Nemamo pojma ko je ona", bili su neki od komentara švedskog komentatora.
Duhovitost pre svega
Njegove duhovite opaske ove godine posebno su odjeknule na internetu, gde su se pojedini isečci iz prenosa brzo pretvorili u viralne snimke. Gledaoci ističu da upravo zahvaljujući njemu prenos dobija dodatnu dozu zabave, zbog čega mnogi tvrde da je postao jednako važan deo Evrovizije kao i sami izvođači.
(Kurir.rs/Mondo)
VIDEO: Duška Vučinić sumira utiske