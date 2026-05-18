Pamela Anderson donedavno je bila u vezi sa glumcem Lijamom Nisonom (73), sa kojim glumi u nastavku kultne komedije "Goli pištolj". Prošlogodišnja promocija ovog ostvarenja protekla je u znaku romanse, koja je u međuvremenu doživela kraj.

Navodna veza sa Tomom Kruzom

Pamela Anderson sada je spremna za novu ljubav, tvrde izvori za Daily Mail, dok kruže glasine da je njen novi partner slavni Tom Kruz. Pamela se poslednjih nekoliko godina trudila da dokaže svoj glumački talenat, ali u ovom trenutku pravi prostor za novu vezu, dodaju insjaderi.

Pamela i Lijam Foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Upravo je ulogom u filmu "Poslednja plesačica" Džije Kopole privukla veliku pažnju Tomu Kruzu. Podsetimo, taj glumački angažman doneo joj je prošle godine nominaciju za Zlatni globus.

Tom Kruz na Governors Awards 2025 – govori posle dobijanja Počasnog Oskara Foto: AMPAS / Avalon / Profimedia

"Film je naveo ljude da vide Pamelu u sasvim drugačijem svetlu, uključujući i Toma. Od tada su u kontaktu", piše National Enquirer.

Tom Kruz oduševljen njenom ulogom

Kruz je impresioniran onim što je Anderson uradila u pomenutom filmu, a između njih "definitivno ima varnica". Ukoliko se veza potvrdi, Tom Kruz bi time pokazao da je promenio pravilo u svom ljubavnom životu jer je poslednjih godina bio u emotivnim odnosima sa znatno mlađim ženama. Doduše, i Pamela je mlađa od njega, ali ne drastično.

Glumac voleo uglavnom mlađe

Podsetimo, Kruz je imao devetomesečnu romansu sa Anom de Artmas (38), sa kojom je raskinuo prošle godine. Krajem 2023. i početkom 2024. intenzivno se pisalo da je u vezi sa ruskom bogatašicom Elsinom Hajrovom (39).

Tom Kruz iza sebe ima tri braka, bio je oženjen Mimi Rodžer, Nikol Kidman i na kraju Kejti Holms, sa kojom ima ćerku Suri, koju nije video više od decenije. Poznate su i njegove veze sa Šer, Heder Loklir i Rebekom de Mornej.

Pamela Anderson se udavala pet puta. Njeni bivši muževi su Tomi Li, Kid Rok, Rik Salomon, za koga se udavala dva puta, Džon Piters, sa kojim je bila u braku 12 dana, i Dan Hejhurst. Imala je i burnu vezu sa fudbalerom Adilom Ramijem.

Pamela Anderson na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Krajem prošle godine izjavila je da je vezu sa Lijamom Nisonom počela nakon završetka snimanja filma "Goli pištolj", kao i da je bila ubeđena da će zauvek biti zajedno.

