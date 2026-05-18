Bi Šafer i Frančesko Karocini potvrdili su 15. maja da se razvode, i naglasili da su im karijere krenule drugačijim putevima.

"Posle 10 divnih godina zajedno, odlučili smo da se razdvojimo", rekao je uskoro zvanično bivši par, koji ima četvorogodišnjeg sina, Olivera Socanija. Dodali su: "Iako se naši profesionalni putevi odvijaju različitim pravcima, ostajemo najbolji prijatelji i odani, posvećeni roditelji našem sinu. Ovo je jedina izjava koju ćemo dati i sa poštovanjem molimo za privatnost".

Bi Šafer se i dalje na Instagramu predstavlja pod prezimenom Karocini.

Bi Šafer, Frančesko Karocini Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Ko je ćerka Bi Šafer

Ćerka Ane Vintur je televizijska i pozorišna producentkinja, jedno je od dvoje dece je koju bivša urednica američkog izdanja Vogue dobila sa bivšim suprugom, lekarom Dejvidom Šaferom. Sedamdesetšestogodišnjoj globalnoj uredničkoj direktorki časopisa Vogue Ani Vintur taj brak je doneo i sina Čarlsa Šafera. Podsetimo, Dejvid Šafer je umro 2023. Imao je 87 godina.

Pre samo dve nedelje Bi Šafer i reditelj Franesko Karocini pojavili su se na Met Galiu Njujorku, najvažnijem modnom događaju koji organizuje njena majka. Naslednica Ane Vintur bila je nedavno sa snajom Elizabet Kordri Šafer i slavnom majkom na premijeri filma „Đavo nosi Pradu 2“ u Njujorku.

Ana Vintur sa ćerkom Foto: Profimedia

Ljubav i brak

Podsetimo, Bi Šafer i sin Franke Socani, koja je bila glavna urednica italijanskog Vogue, venčali su se na imanju Ane Vintur u Long Ajlendu. Zvanicama su bili oduzeti telefoni uz zabranu korišćenja društvenih mreža tokom slavlja, kako bi se time sačuvala apsolutna privatnost mladenaca. Ljubav su krunisali i na intimnoj ceremoniji u Portofinu u Italiji. Taj događaj opisan je kao romantična, tradicionalna italijanska bajka.

Bi Šafer i Ana Vintur Foto: Profimedia

Uspeli su da sačuvaju brak od znatiželje javnosti što sigurno nije bilo lako imajući u vidu da je Bi ćerka Ane Vintur, a Frančesko sin Franke Socani koja je preminula 2016. Zato nije bilo ni naznaka njihovog razvoda, koji su skrivali sve do pre nekoliko dana. Zabuna je posebno nastala zbog nedavnog pojavljivanja na Met Gali koja je Ani Vintur donela brojne skandale. Na tom događaju pozirali su zajedno i nosili burme.

Veza Bi Šafer i Frančeska Karocinija okarakterisana je i kao spoj dve najmoćnije struje u istoriji modnog izdavaštva: brak između ćerke hladne i pragmatične ikone američkog stila Ane Vintur i sina avangardne i buntovne italijanske vizionarke Franke Socani. Bio je to spoj njujorškog visokog društva i milanskog umetničkog glamura.

