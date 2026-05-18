Posle prve pobede Bugarske na Evroviziji otvorilo se pitanje gde će se održati sledeće izdanje takmičenja i može li Bugarska da organizuje jedan od najvećih televizijskih događaja u Evropi.

Ovogodišnja pobednica Dara, koja je slavila sa pesmom "Bangaranga", već je poručila da želi da Evrovizija iduće godine stigne u Sofiju. Međutim, organizacija tako velikog događaja za Bugarsku bi mogla da predstavlja ozbiljan finansijski izazov za tu zemlju, piše APA.

Bugarska na Evroviziji učestvuje nešto više od dve decenije, a poslednjih godina nekoliko puta je odustajala od takmičenja zbog finansijskih razloga. Zemlja nije učestvovala od 2023. do 2025. godine, a povratak joj je ove godine doneo i istorijsku pobedu.

Podeljene reakcije u Bugarskoj

Mišljenja o organizaciji Evrovizije 2027. u Bugarskoj za sada su podeljena. Bugarski premijer Rumen Radev na Fejsbuku je nakon pobede poručio da je Darin uspeh dokaz kako Bugarska može da pobeđuje na velikoj evropskoj pozornici.

"Bugarska čeka Evropu i svet na Evrosongu 2027", napisao je on.

I sama Dara je navodno nakon pobede izjavila: "Sledeće godine Evrosong dolazi u Sofiju i moramo se pripremiti."

Ipak, deo javnosti postavlja pitanje koliko bi organizacija takmičenja koštala i može li zemlja takav projekat uopšte da priušti.

Koliko košta organizacija Evrovizije?

Organizacija Evrovizije danas se procenjuje na između 20 i 40 miliona evra, u zavisnosti od veličine produkcije, bezbednosnih mera, infrastrukture i grada domaćina. Poslednjih godina troškovi su značajno rasli, pa je, na primer, Evrovizija u Liverpulu 2023. godine koštala oko 27 miliona evra, dok je izdanje u Bazelu (Basel) procenjeno na gotovo 40 miliona evra.

Među najskupljim izdanjima i dalje se pominje Evrovizija u Bakuu 2012, čija je organizacija navodno koštala više od 60 miliona evra, ne računajući izgradnju dvorane. Troškove takmičenja obično zajednički pokrivaju nacionalna televizija domaćin, grad i država domaćin, sponzori, prodaja ulaznica, kao i prihodi od glasova publike.

Arena 8888 kao mogući domaćin

Kao najizglednija lokacija za Evrosong pominje se Arena 8888 Sofija (Arena 8888 Sofia), najveća dvorana u Sofiji.

Reč je o višenamenskoj areni otvorenoj 2011. godine, u kojoj se održavaju sportska takmičenja i veliki koncerti. Tamo se ranije održala i Dečja pesma Evrovizije, a u dvorani su nastupale zvezde poput Lejdi Gage, Dženifer Lopez, Erosa Ramacotija i Red Hot Čili Pepersa. Arena se nalazi na istočnom delu Sofije, u blizini međunarodnog aerodroma, a može da primi između 13 i 15 hiljada posetilaca. Po kapacitetu je uporediva sa Viner Štathaleom (Wiener Stadthalle), u kojem je ove godine održan Evrosong u Beču.

