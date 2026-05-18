Politički potresi i euforični dočeci obeležili su dane nakon završetka Evrovizije 2026 godine u Beču. Dok jedna zemlja slavi istorijski uspeh, u drugoj su kontroverzne odluke žirija dovele do radikalnih rezova u vrhu javnog servisa.

Ostavka prvog čoveka moldavske televizije

Generalni direktor Javnog servisa Moldavije (TRM), Vlad Turkanu, povukao se sa svoje funkcije nakon skandala koji je izbio zbog dodele bodova u finalu takmičenja. Naime, moldavski žiri je Rumuniji dodelio svega tri poena, dok je Ukrajina ostala potpuno bez podrške, što je izazvalo oštre reakcije javnosti i optužbe za narušavanje diplomatskih i susedskih odnosa.Curkanu je istakao da glasanje predstavlja čin vrhunske odgovornosti koji on, kao lider institucije, mora da ponese na svojim leđima.

"Glasanje je naša odgovornost, a pre svega moja, kao rukovodioca institucije. Izbegavao sam da dajem uputstva žiriju, a ono što se dogodilo je neobično, iz našeg ugla gledanja. Žiri nije uzeo u obzir osetljivost situacije između Moldavije i dva naša suseda", naveo je on pred novinarima.

Emotivna poruka susednim narodima

U svom obraćanju, dosadašnji direktor je naglasio da bodovi na ekranu ne odražavaju stvarne emocije i politički stav Moldavije prema njenim najbližim prijateljima.

"Naš stav prema Ukrajini nije nula bodova, a naš osećaj prema Rumuniji ne može biti ništa drugo do ljubav", poručio je Vlad, dodajući da njegova ostavka služi kao jasan dokaz poštovanja prema žrtvi Ukrajine i neraskidivom bratstvu sa Rumunijom.

Vlad Turkanu, direktor javnog servisa Moldavije

Spektakularan doček za bugarsku šampionku

Sa druge strane granice, u Bugarskoj, vlada atmosfera apsolutnog trijumfa. Prva pobeda ove zemlje na Evroviziji, koju je donela mlada umetnica Dara sa energičnom numerom "Bangaranga", ujedinila je naciju u ponosu.

Na aerodromu koji nosi ime Vasil Levski u Sofiji, hiljade ljudi okupilo se kako bi pozdravili svoju heroinu, čije je puno ime Darina Nikolajeva Jotova. Emocije su bile na vrhuncu kada je avion sa pobednicom sleteo, a sugrađani su joj priredili veličanstven doček, zahvalivši joj što je Bugarsku po prvi put postavila na sam krov muzičke Evrope.

