Slušaj vest

Slavni režiser Piter Džekson konačno je progovorio o jednom od najpoznatijih holivudskih otkaza, onom kada je Rajan Gosling izbačen iz filma "Ljupke kosti". Gosling je na svoju ruku nabacio 30 kilograma za ulogu ožalošćenog oca, zbog čega ga je na setu u poslednjem trenutku zamenio Mark Volberg.

Iako se o ovom incidentu iz 2009. godine pričalo godinama, tek je sada u Kanu režiser kultnog "Gospodara prstenova" javno preuzeo odgovornost za taj nesporazum. Piter Džekson je tokom razgovora nakon primanja počasne Zlatne palme priznao da je svaka greška kod odabira glumaca zapravo krivica produkcije.

Režiser preuzima odgovornost

"Neću govoriti o pojedincima jer je to lična, privatna stvar i nije njihova krivica. Kad god zamenimo glumca, to je zapravo naša greška jer nismo dobro obavili kasting i odabrali smo pogrešnu osobu za ulogu", započeo je režiser. Naglasio je da takve situacije ne znače da su glumci učinili nešto pogrešno, već filmadžije moraju preuzeti odgovornost kada shvate da se ono što su zamišljali ne ostvaruje.

"Rajan je fantastičan glumac, kao što znamo. Filmovi su hemija, kako pred kamerama, tako i iza njih, ali i u onome što glumac prenosi publici. To je komplikovana mešavina komunikacije o tome kako se neko uklapa u grupu ljudi, u priču, u lik. Obično se jako trudite kada planirate film da to postignete, ali povremeno pravimo sopstvene greške", izjavio je Džekson.

Pogledajte fotografije Rajana Goslinga:

1/5 Vidi galeriju Rajan Gosling na premijeri filma "Projekat Očajnički Pokušaj" u Njujorku Foto: Ron Adar / SOPA / Sipa Press / Profimedia, RCF / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Debeo i nezaposlen

Svoje viđenje drastičnog razlaza Rajan Gosling je izneo još 2010. godine u intervjuu za "The Hollywood Reporter", gde je priznao da su on i Džekson imali potpuno različitu viziju o tome kako bi lik oca trebalo da izgleda. Bio je, naime, čvrsto uveren da ožalošćeni otac kojeg glumi treba da ima više od 95 kilograma.

"Nismo puno razgovarali tokom pretprodukcije, što je bio problem. To je bio ogroman film sa puno stvari koje treba rešiti i on nije mogao pojedinačno da se bavi glumcima. Samo sam se pojavio na setu i shvatio da sam pogrešio. Zatim sam ostao debeo i nezaposlen", našalio se tada glumac o svom neuspelom izletu.

Iskustvo ispred mladosti

Nedavno se o celoj drami sa zamenom glavnog glumca oglasila i Serše Ronan, koja u "Ljupkim kostima" glumi glavni lik ćerke. Prisećajući se događaja, otkrila je da su, iako Džekson nikada nije počeo sa snimanjem filma sa Goslingom, glumci već odradili deo priprema te se ona uspela jako povezati sa njim i njegovim psom Džordžom.

Serše Ronan Foto: Profimedia

Bilo joj je, priznaje, žao što ga neće biti na setu, ali danas u potpunosti razume zašto je zamena Markom Volbergom bila neizbežna.

"Mislim da su razlozi zbog kojih su se razišli bili potpuno opravdani. Ponekad jednostavno niste na istoj talasnoj dužini. Mark je mogao da uskoči jer je bio otac troje dece. Imao je životno iskustvo koje Rajan jednostavno nije posedovao jer je bio tek dvadesetsedmogodišnji mladić", zaključila je Ronan.

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor