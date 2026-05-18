Ovo je imanje Đorđa i Olivere Balašević: Ne zna se da l' je lepše dvorište il' kuća, od kadrova staje pamet (foto)
Udovica legendarnog kantautora Đorđa Balaševića očarala je pratioce na Instagramu (Instagram) prikazom porodičnog raja u kojem neguje sećanje na svog supruga. Fotografije otkrivaju bajkovit ambijent njihovog doma u Novom Sadu, gde prostranim imanjem dominira luksuzni bazen, dok je u prvom planu pažljivo aranžiran sto, spreman za zajedničke trenutke pod otvorenim nebom. Harmoniju i mir ovog kutka upotpunili su raskošni buketi ružičastih i belih božura, sveže voće i osvežavajući napici.
Pogledajte kako izgleda imanje porodice Balašević:
Porodična idila u srcu Novog Sada
Olivera Balašević nastavila je život u porodičnoj kući koja je decenijama bila utočište slavnog umetnika, a novi snimci dvorišta svedoče o besprekornom ukusu i toplini kojom odiše njihov dom. Među objavljenim kadrovima našla se i njena snaja Nikolina, koja se nedavno ostvarila u ulozi majke donevši na svet dečaka. Iako se tek skoro porodila, Nikolina je oduševila javnost svojom savršenom figurom, a Oliverine fotografije u kupaćem kostimu izazvale su pravu lavinu pozitivnih komentara.
Uspomene utkane u stranice knjige
Pored vizuelnih detalja, Olja je podelila i emotivan odlomak iz svog književnog prvenca "Planeta Dvorište", oživljavajući sećanja na detinjstvo i prve hrabre korake koji su oblikovali njen karakter.
"Kupači sa obe strane reke kao i prolaznici preko mosta bili su, naravno, šokirani. Rekoh da sam bila žgoljava, sićušna za svoje godine, pa je bilo pravo čudo već i to što toliko dete uopšte ume da pliva, a skok je sve ostavio bez daha. Sve osim mene, svom srećom. U odnosu na skokove koje sam kasnije činila u životu bio je krajnje jednostavan, na noge, sa vrlo niskim koeficijentom težine, kako bi to kasnije opisao moj trener Boris Pavlov, ali tih par sekundi ne zaboravljaju se nikad. Bila sam laka kao pero, izronila sam takoreći još zaranjajući, kao zabačeni plutani plovak, i verovatno su posmatrači bili ushićeni, ali ni slučajno nisam bila uplašena, možda tek malo razočarana što nisam duže ostala u vazduhu. Dečaci iz dvorišta propustili su moj prvi skok, što sam uostalom i htela, lukavo isplivavši posle prvog skoka na drugoj strani, samo da im ne bi palo na pamet da me odgovaraju od sledećeg pokušaja. Okupili su se na obali uz prateći žamor koji je najavio da sam ponovo uz Radeta na ogradi mosta, i nisam bila sigurna da li mi to mašu ili se hvataju za glavu, ali sam izronivši dobro videla kako Zoran trčeći odlazi ka kući, u nameri da bar blagovremeno prijavi mami i time najveći deo neizbežne kazne prebaci na mene. Planeta Dvorište, str 26."
Ovaj literarni osvrt dodatno je produbio atmosferu nostalgije i ljubavi koju Olivera svakodnevno deli sa onima koji su poštovali rad i porodicu porodice Balašević.
