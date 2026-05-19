Srpski stručni žiri na Evroviziji našao se u centru burnih reakcija nakon finalne večeri, jer predstavnicama Hrvatske, grupi Lelek, nije dodelio nijedan poen. Među članovima žirija bila je i mlada pevačica Lores, koja se sada javno oglasila i odgovorila na kritike.

Srpski žiri na udaru zbog nula poena Hrvatskoj

Glasanje stručnog žirija Srbije na ovogodišnjoj Evroviziji izazvalo je veliki odjek u regionu. Posebnu pažnju privukla je činjenica da je hrvatska grupa Lelek, koja se predstavila pesmom „Andromeda“, od srpskog žirija dobila nula poena, dok joj je publika iz Srbije dodelila maksimalnih 12 bodova.

Zbog toga su se članovi žirija našli na meti brojnih komentara i optužbi, a jedna od onih koje su odlučile da ne ćute jeste mlada pevačica Lores, poznata i po učešću na Pesmi za Evroviziju.

Ona se oglasila vidno izrevoltirana zbog poruka koje dobija, naglašavajući da se njeno glasanje nije vodilo nacionalnošću, već profesionalnim kriterijumima.

„Da li mislim da su naši susedi zaslužili 0 poena? Apsolutno ne“

Lores je najpre jasno rekla da ne smatra da je Hrvatska trebalo da ostane bez bodova.

- Da li mislim da su naši susedi zaslužili 0 poena, apsolutno ne! S tim u vezi - rekla je Lores, a zatim otvorila papir i poručila da neće javno obrazlagati sopstvene glasove samo zato što je, kako kaže, neko odlučio da napadne pre nego što razmisli.

- Apsolutno mi ne pada na pamet da vam čitam moje glasove, samo zato što je neko prvo odlučio da pljune, pre nego da razmisli.

„Kanite me se nacionalnosti“

Pevačica je posebno burno reagovala na komentare u kojima se pominju nacionalnost i odnosi u regionu.

- Najbitnije stvari, vama vrlo verovatno ne, to je da me se kanete nacionalnosti i tih sranja. Kao neko ko je rođena Srpkinja, a potiče iz multinacionalne porodice, hvala Bogu, ja vam adresa za ta hm, hm, sigurno nisam i nikada neću biti.

„Glasala sam isključivo profesionalno“

U nastavku obraćanja istakla je da je sve što se dogodilo tokom glasanja urađeno iz profesionalnog ugla.

- Sve što je urađeno taj dan, urađeno je isključivo i samo isključivo sa profesionalne strane, ni po babu, ni po stričevima. Evroviziju smatram isključivo muzičkim takmičenjem i zato me ne zanima da li delimo isto mišljenje ili ne, s tim u vezi sam tako i glasala - napomenula je Lores.

Prema objavljenim podacima, u sastavu stručnog žirija Srbije bili su Lores, Aleksandra Kovač, Jelena Tomašević, Mari Mari, Dušan Alagić, kao i druga muzička imena.

