Slušaj vest

Britanska starleta Kejti Prajs ponovo se našla u centru pažnje javnosti, ali ovoga puta zbog zabrinjavajuće situacije u vezi sa svojim suprugom Lijem Endrusom. Kako prenose strani mediji, porodica biznismena prijavila je njegov nestanak, nakon što se danima nije javljao ni njoj ni najbližima.

Kejti Prajs tvrdi da se danima nije čula sa suprugom

Kejti Prajs Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kejti Prajs saopštila je da je njen suprug, biznismen Li Endrus, nestao nakon što je poslednji put sa njim razgovarala prošle srede uveče, dok se navodno nalazio u blizini granice kod Hate, oblasti u Dubaiju.

Prema njenim rečima, Endrus je tada pokušavao da pređe granicu kako bi potom otputovao u Veliku Britaniju, gde je trebalo da joj se pridruži zbog zajedničkog televizijskog gostovanja. Međutim, njegov telefon se ubrzo ugasio, a od tada, kako tvrdi, niko iz porodice nije uspeo da stupi u kontakt sa njim.

Strani mediji navode da je njegova porodica podnela prijavu britanskoj ambasadi u Dubaiju, dok je britanski Forin ofis za ITV potvrdio da pruža podršku porodici jednog Britanca u Dubaiju.

Kejti Prajs Foto: Printscreen/Instagram/katieprice

„Njegova lokacija se ugasila u 22.03“

Prajsova je javno ispričala da je poslednji kontakt sa suprugom imala u 22 sata, dok je bio na putu ka granici.

- Ne znam odakle da počnem, ali znam da postoje sva ta nagađanja o Liju. Ali dogodilo se nešto jako ozbiljno. Prisiljena sam ovo sada reći. Na mom Instagramu je objavljeno da Li uzima pauzu od društvenih mreža zbog svog trolanja i nagađanja. To sam objavila jer je istina da je Li nestao pre tri dana.

Poslednji put razgovarali smo u sredu uveče, u 22 sata, pokušavao je da pređe granicu u Dubaiju kako bi se ukrcao na let do mene. Pokušao je da pređe granicu u Hati, ovo je tako uznemirujuće, njegova se lokacija isključila u 22.03 u sredu i to je poslednji kontakt koji je iko imao s njim, njegova porodica i ja. Ovo je već treći dan. Očito me nazvao pre nego što mu se lokacija isključila, usred ničega je. Zabrinuta sam, kao što se dogodilo? Kada je došao četvrtak, moje poruke nisu prolazile. Bila je samo jedna kvačica. Razgovarala sam s njegovom porodicom i oni nisu ništa čuli - rekla je Kejti.

Kejti Prajs Foto: AARON PARFITT / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ona je dodala da, prema informacijama koje ima, Endrusa nisu pronašli ni u zatvoru ni u policijskim stanicama.

Tvrdnje o poslednjem video-pozivu

Najviše pažnje izazvao je deo njene izjave u kojem je navela da je poslednji put razgovarala sa suprugom putem video-poziva i da joj je tada delovao kao da je u opasnosti.

- Pitam se da li je otet jer je bio u blizini granice. Uznemirujuće je to što je poslednji put kada smo se čuli, putem FaceTimea, imao kapuljaču i rekao: „Upravo sam zarobljen ili uhapšen“ i imao je vezice oko ruku, ne lisice. Rekao je: „Vratiće se po mene“. Onda mu se ugasio mobilni telefon - navela je Kejti Prajs.

Video: Izjva Tamare Đurić