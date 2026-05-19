Venecuela Fjuri, ćerka Tajsona Fjurija, na venčanju sa Noom Prajsom na Ostrvu Man

Venecuela Fjuri, šesnaestogodišnja ćerka legendarnog boksera Tajsona Fjurija i Paris Fjuri, udala se za Noa Prajsa na Ostrvu Man, a njihovo raskošno slavlje vrlo brzo je postalo glavna tema britanskih medija. Osim zbog godina mlade i glamurozne ceremonije, venčanje je privuklo pažnju i zbog intervencije policije tokom svadbenog prijema.

Venčanje koje je privuklo ogromnu pažnju javnosti

Venecuela Fjuri, najstarija ćerka bivšeg svetskog šampiona u teškoj kategoriji Tajsona Fjurija, izgovorila je sudbonosno „da“ svom izabraniku Noi Prajsu tokom vikenda na Ostrvu Man.

Venecuela Fjuri, ćerka Tajsona Fjurija, udala se za Noa Prajsa na Ostrvu Man. Raskošno venčanje obeležila je policijska intervencija i hapšenje jednog muškarca.

Ceremonija je održana 16. maja 2026. godine u Kraljevskoj kapeli Svetog Jovana, dok je slavlje nastavljeno u hotelu Komiz, nedaleko od Daglasa. Britanski mediji različito navode godine mladoženje - pojedini pišu da ima 18, a pojedini 19 godina, aVenecuela imala 16 godina u trenutku venčanja. Inače, na Ostrvu Man brak je moguć od 16. godine uz pristanak roditelja.

Venecuela i Noa su, prema navodima medija, bili u vezi oko godinu dana pre nego što su se venčali.

Policija došla na svadbeni prijem

Iako je slavlje zamišljeno kao glamurozno porodično okupljanje, veče nije prošlo bez incidenta. Policija Ostrva Man potvrdila je da su službenici pozvani u hotel Komiz u Santonu u subotu uveče, 16. maja 2026. godine, gde se održavao svadbeni prijem.

Prema pisanju britanskih tabloida, na mesto događaja stigla su četiri policijska vozila, a jedan muškarac je uhapšen. Iz policije su naveli da je muškarac kasnije opomenut zbog prekršaja povezanog sa pravilima o alkoholu, ali nisu otkrivali njegov identitet niti detaljnije okolnosti hapšenja.

Venecuela Fjuri, ćerka Tajsona Fjurija, na venčanju sa Noom Prajsom na Ostrvu Man Foto: CJ.PICCS / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Strani mediji pišu da je došlo do verbalnog sukoba i naguravanja među gostima, ali da incident nije prerastao u ozbiljniji fizički obračun.

Slavlje od 20.000 funti i nastup Pitera Andrea

Prema navodima britanskih medija, svadba je koštala oko 20.000 funti, a među gostima je bilo oko 160 zvanica. Na slavlju je nastupio i britanski pevač Piter Andre, koji je publici poznat i kao bivši suprug Kejti Prajs.

Alkohol se služio tokom prijema, ali prema pisanju medija nije bio besplatan. Tajson Fjuri je, navodno, insistirao na tome kako bi izbegao da se gosti previše opuste i napiju. Uprkos tome, osoblje hotela je u jednom trenutku odlučilo da pozove policiju.

Jedan izvor opisao je atmosferu kao haotičnu, tvrdeći da je bilo dosta pića i da su nakon toga počele rasprave među gostima. Ipak, isti izvor je naveo da se radilo uglavnom o vikanju i naguravanju, a ne o ozbiljnom nasilju.

Mlada nosila venčanicu, naočare i bele kroksice

Venecuela Fjuri, ćerka Tajsona Fjurija, na venčanju sa Noom Prajsom na Ostrvu Man u kroksicama Foto: Mancpicss66 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Osim same činjenice da se udala sa 16 godina, Venecuela Fjuri je pažnju javnosti privukla i izborom svadbene kombinacije. Nosila je raskošnu čipkastu venčanicu sirena kroja, sa dugim šlepom, a uz elegantnu haljinu iskombinovala je crne sunčane naočare i bele kroksice.

Taj detalj se posebno proširio društvenim mrežama, gde su mnogi komentarisali da je mlada spojila luksuznu venčanicu sa potpuno neočekivanim, opuštenim izborom obuće.

