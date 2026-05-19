Slušaj vest

O ljubavnom životu Džona F. Kenedija pisalo se gotovo koliko i o njegovoj političkoj karijeri, ali nova biografija Roberta Meknamare sada ponovo otvara pitanje koje se decenijama provlačilo kroz američke političke krugove - kakav je zaista bio odnos između Džeki Kenedi i čoveka koji je bio ministar odbrane u administraciji njenog supruga.

Pogledajte u galeriji fotografije Džona Kenedija i Džeki:

1/11 Vidi galeriju Džon i Džeki Kenedi Foto: RRAuction / BNPS / Profimedia, Bill Waterson / Alamy / Alamy / Profimedia, EPA/Abbie Rowe National Park Serv

Nova knjiga ponovo otvorila staru priču

Džeki Kenedi je u istoriji ostala upamćena kao jedna od najprepoznatljivijih prvih dama Amerike: elegantna, uzdržana, dostojanstvena i gotovo mitski povezana sa tragedijom koja je zadesila porodicu Kenedi.

Ipak, knjiga „McNamara at War: A New History“, koju potpisuju Filip Taubman i Vilijam Taubman, baca novo svetlo na njen emotivni život i odnos sa Robertom Meknamarom, tadašnjim ministrom odbrane SAD. Odlomak iz knjige, objavljen pod naslovom „Passion on the Potomac“, opisuje njihov odnos kao dubok, nežan i pun nagoveštaja da je među njima postojalo mnogo više od običnog prijateljstva.

Džeki Kenedi i Džon Kenedi u Dalasu Foto: EPA/Abbie Rowe National Park Serv

Autori su, prema opisu knjige, imali pristup materijalima koji ranije nisu bili dostupni biografima, uključujući i pisma koja je Džeki slala Meknamari tokom administracija Džona F. Kenedija i Lindona Džonsona, ali i kasnije.

Sve je počelo jednim plesom u Beloj kući

Jedan od događaja koji je prvi privukao pažnju javnosti dogodio se 1962. godine, kada su Džeki Kenedi i Robert Meknamara na jednoj zabavi u Beloj kući zajedno igrali tvist.

Naizgled bezazlen trenutak brzo je postao tema novinskih kolumni, jer je njihova bliskost delovala dovoljno upečatljivo da se o njoj piše i van protokolarnih krugova. Prema navodima iz odlomka „Passion on the Potomac“, Džeki je kasnije Meknamari poslala duhovitu čestitku i kolaž inspirisan tim plesom, uz isečke iz novina koje su pisale o njihovom zajedničkom nastupu.

Iza rozog kompleta Džeki Kenedi krije se krvava tajna Foto: EPA/Cecil Stoughton Jfk President

Taj gest je, prema autorima, bio mnogo više od šale. Bio je to početak prepiske u kojoj se, iza elegancije i duhovitosti, mogla naslutiti izrazita emotivna bliskost.

Džeki je otvoreno govorila da joj je Meknamara privlačan

Robert Meknamara nije bio tipična holivudska figura koja bi se na prvi pogled povezivala sa glamurom porodice Kenedi. Bio je ozbiljan, disciplinovan, racionalan i jedan od najmoćnijih ljudi u Vašingtonu. U administraciji Džona F. Kenedija obavljao je funkciju ministra odbrane od januara 1961, a na toj poziciji ostao je i tokom mandata Lindona Džonsona, do februara 1968. godine.

Ipak, upravo ta kombinacija moći, inteligencije i hladne samokontrole, kako se navodi, privlačila je Džeki.

Porodični prijatelj Kenedijevih, novinar Ben Bredli, kasnije se prisećao večere na kojoj mu je Džeki navodno priznala koliko joj je Meknamara privlačan. Njena sestra Li Radzivil takođe je komentarisala da je Džeki bila očarana njegovom energijom i pažnjom.

Džeki Kenedi Onazis Foto: Dennis Brack / Newscom / Profimedia

Navodna noć u Njuportu

Najintrigantniji deo priče odnosi se na tvrdnje da je odnos Džeki Kenedi i Roberta Meknamare prešao granicu prijateljstva.

Prema navodima koje prenose američki i britanski mediji, dvojica autora koji su ranije radili na biografiji o Meknamari tvrdila su da im je on godinama kasnije priznao kako je proveo noć sa Džeki u njenoj kući u Njuportu, dok njegova supruga nije bila prisutna.

Meknamara je, prema tim navodima, priznao bliskost sa Džeki, ali nije želeo da se o tome piše eksplicitno.

Uteha posle Kenedijevih afera

Godinama se pisalo o neverstvima Džona F. Kenedija, pa se odnos Džeki i Meknamare u novim tumačenjima često posmatra i kao njen pokušaj da pronađe emotivnu sigurnost van braka.

Pogledajte u galeriji fotografije obnažene Džeki koje su obišle svet:

1/6 Vidi galeriju Gola Džeki Kenedi na plaži Foto: Settimio Garritano supplied by PacificCoastNews.com / Pacific coast news / Profimedia

Meknamara je, prema navodima iz knjige i tekstova koji je prate, za Džeki predstavljao nekoga ko je razumeo svet politike, pritisak Bele kuće i usamljenost života pod stalnim nadzorom javnosti.

Posebno se izdvaja Dan zaljubljenih 1963. godine, kada joj je Meknamara navodno poslao ručno napravljenu čestitku u obliku srca probodenog strelom. Džeki je kasnije, prema navodima autora, tu poruku opisivala kao jednu od najlepših koje je ikada dobila.

Bio je uz nju i posle atentata na Kenedija

Atentat na Džona F. Kenedija 22. novembra 1963. godine zauvek je promenio američku istoriju, ali i život Džeki Kenedi. U toj noći i danima koji su usledili, Meknamara je bio među ljudima koji su joj bili najbliži.

Prema navodima iz knjige, Džeki je tokom obdukcije ubijenog predsednika želela da Meknamara ostane uz nju. Taj detalj dodatno je ojačao uverenje autora da njihova bliskost nije bila površna, već duboko emotivna.

Iza rozog kompleta Džeki Kenedi krije se krvava tajna Foto: EPA/Cecil Stoughton Jfk President

Njihov odnos se nastavio i nakon Kenedijeve smrti. Meknamara je posećivao Džeki u Njujorku, viđali su se u restoranima, a ona mu je i dalje pisala pisma.

Rat u Vijetnamu ih udaljio

Ipak, politika je na kraju počela da ih razdvaja. Meknamara je ostao jedna od najkontroverznijih figura američke istorije zbog svoje uloge u Vijetnamskom ratu. Bio je jedan od ključnih ljudi u politici eskalacije rata, iako je kasnije i sam preispitivao odluke koje su donete.

Džeki se, prema navodima autora, sve više udaljavala od njega upravo zbog Vijetnama. Njihove političke i moralne razlike postale su prevelike, ali tragovi stare bliskosti nisu potpuno nestali.

U jednom pismu, kako se navodi, Džeki mu je poručila da će zauvek biti njen „sjajni vitez“.

Video: Tajna dokumenta: Ko je ubio Kenedija