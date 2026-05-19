Glasanje stručnog žirija Moldavije u finalu Evrovizije 2026 izazvalo je političku i društvenu buru, a epilog je stigao samo dva dana nakon završetka takmičenja. Generalni direktor javnog servisa Teleradio-Moldova, Vlad Ćurkanu, saopštio je da podnosi ostavku zbog reakcija koje su usledile nakon što je moldavski žiri Rumuniji dao samo tri poena, dok Ukrajina nije dobila nijedan.

Ostavka posle burnih reakcija javnosti

Vlad Ćurkanu, generalni direktor moldavskog javnog servisa Teleradio-Moldova / TRM, objavio je 18. maja da se povlači sa funkcije nakon kontroverze koja je izbila zbog glasanja nacionalnog žirija u finalu Evrovizije 2026, održanom u Beču.

Javnost u Moldaviji burno je reagovala nakon što je stručni žiri toj zemlji u finalnoj večeri dodelio samo tri poena Rumuniji, dok Ukrajina nije dobila nijedan poen. Takav ishod mnogi su protumačili ne samo kao muzičku odluku, već i kao politički osetljiv gest, imajući u vidu odnose Moldavije sa obe susedne zemlje.

„Glasanje je naša odgovornost, pre svega moja“

Ćurkanu je na konferenciji za medije rekao da preuzima odgovornost kao prvi čovek institucije, iako, kako je naveo, nije želeo da utiče na odluke članova žirija.

- Glasanje je naša odgovornost, a pre svega moja, kao rukovodioca institucije. Izbegavao sam da dajem uputstva žiriju, a ono što se dogodilo je neobično, iz našeg ugla gledanja. Žiri nije uzeo u obzir osetljivost situacije između Moldavije i dva naša suseda - izjavio je Ćurkanu.

On je dodao da svojom ostavkom želi da pošalje jasnu poruku da odnosi Moldavije sa Rumunijom i Ukrajinom ostaju nepromenjeni, bez obzira na bodove koje je nacionalni žiri dodelio tokom muzičkog takmičenja.

„Naš stav prema Ukrajini nije nula bodova“

Posebno snažno odjeknula je njegova poruka o Ukrajini, koja je od moldavskog žirija ostala bez bodova.

- Naš stav prema Ukrajini nije nula bodova, a naš osećaj prema Rumuniji ne može biti ništa drugo do ljubav - poručio je Ćurkanu.

Zašto je glasanje izazvalo toliku buru?

Evrovizija se formalno predstavlja kao muzičko takmičenje, ali glasanje na ovom festivalu često se tumači i kroz širi politički i diplomatski kontekst. U slučaju Moldavije, reakcije su bile posebno oštre jer su Rumunija i Ukrajina zemlje sa kojima Kišinjev ima izrazito važne odnose.

Rumunija i Moldavija dele jezičke, kulturne i istorijske veze, dok je Ukrajina poslednjih godina jedan od ključnih suseda Moldavije u kontekstu regionalne bezbednosti. Upravo zato je odluka žirija da Rumuniji dodeli samo tri poena, a Ukrajini nijedan, u delu javnosti doživljena kao poruka koja prevazilazi okvire muzičkog ukusa.

TRM se distancirao od odluke žirija

Pre ostavke direktora, Teleradio-Moldova je već pokušao da smiri situaciju, navodeći da glasovi stručnog žirija ne predstavljaju zvaničan stav institucije. Ipak, pritisak javnosti nije se smanjio, pa je Ćurkanu odlučio da lično preuzme odgovornost za krizu koja je nastala.

Prema pisanju moldavskih i rumunskih medija, on će ostavku proslediti Nadzornom savetu TRM-a, dok je poručio da želi da zaštiti ugled institucije i odnose koje Moldavija ima sa susedima.

