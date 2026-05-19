Slavna holivudska zvezda Demi Mur ponovo je uspela da ukrade svu pažnju na 79. Kanskom festivalu, ovoga puta na premijeri novog filma "Fjord". Dok su svi očekivali još jednu luksuznu toaletu, glumica je prošetala u ubedljivo najneobičnijem stajlingu od početka ovogodišnje filmske smotre.

Umesto očekivane toalete, Demi Mur je za ovu posebnu noć obukla savršeno skrojene crne pantalone u kombinaciji sa izuzetno neobičnim gornjim delom. U pitanju je čupava i asimetrična bluza koja zapravo najviše podseća na moderan pončo, a koju je uparila sa ogromnim naočarima za sunce. Celokupan stajling upotpunila je efektnom čoker ogrlicom koja je dala savršen kontrast tamnim tonovima.

Demi Mur, Kan 2026

S obzirom na to da dame za prestižni Kanski festival veoma retko biraju pantalone, njen autfit postao je još smeliiji i upečatljiviji. Iako nas je prethodnih dana doslovno oduvala i ostavila konkurenciju u prašini, što potpuno elegantnim toaletama, što damskim izdanjima uz dobru dozu panka, ovakvom večerašnjem izdanju se zaista niko nije nadao.

Ekskluzivni komad pravo sa modne piste

Zanimljivo je da ovaj specifičan i pomalo ekscentričan odevni komad ima svoju jedinstvenu istoriju koja se odigrala samo nekoliko dana ranije. Naime, ovaj čupavi Guči top nosila je poznata manekenka Marijakarla Boskono na modnoj pisti u Njujorku 16. maja, tokom predstavljanja Demnine rizort kolekcije za 2027. godinu.

Samo dva dana nakon te spektakularne revije, ista ova ekskluzivna kreacija našla se na holivudskoj zvezdi tokom premijere filma Fjord.

