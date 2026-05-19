Slušaj vest

Sin Anđeline Džoli i Breda Pita, 17-godišnji Noks, privukao je pažnju na promociji svoje sestre Zahare. Mnogi su odmah primetili koliko tinejdžer liči na svog slavnog oca, s kojim porodica već godinama nema kontakt, piše Daily Mail.

Slavna glumica (50) blistala je od ponosa u društvu Noksa i starijih sinova Paksa (22) i Medoksa (24) na univerzitetu Spelman u Atlanti. Međutim, kao što se i očekivalo, Bred Pit (62) se nije pojavio, a slavljenica Zahara (21) pobrinula se da se na ceremoniji ni ne spominje.

Novi imidž i neverovatna sličnost

Noks je za ovu priliku odabrao elegantno sivo odelo, ali pažnju je ukrala njegova nova frizura. Svoju tamnu kosu je osvežio pramenovima, čime je neodoljivo podsetio na imidž koji je njegov otac, oskarovac Bred Pit, popularizovao početkom 2000-ih.

Inače, Noks je rođen tokom 12-godišnje veze Anđeline i Breda, koja se burno završila 2016. godine, a bivši par od biološke dece ima i Noksovu bliznakinju Vivijen i 19-godišnju Šajlo.

Anđelina Džoli sa ćerkom Zaharom Foto: JosiahW / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Novi udarac za Breda Pita

Tokom same dodele diploma usledio je novi javni šamar za Pita. Naime, kada su je prozvali da preuzme diplomu, njeno ime je pročitano kao Zahara Marli Džoli, čime je zvanično izostavljeno očevo prezime Pit, koje je pre nosila uz majčino.

Zahara, koju je bivši par usvojio 2005. godine, snimljena je kako ponosno korača pozornicom ovog istorijskog privatnog ženskog koledža u Atlanti.

U galeriji pogledajte fotografije Breda Pita i Anđeline Džoli iz perioda dok su bili zajedno:

1/5 Vidi galeriju Anđelina Džoli i Bred Pit Foto: Greg Allen / Shutterstock Editorial / Profimedia, MB Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia, NIJO / Backgrid UK / Profimedia

Ovaj potez dolazi samo dve nedelje nakon što je Anđelina odnela važnu pravnu pobedu na sudu protiv Pita u njihovoj dugogodišnjoj bici oko francuske vinarije Chateau Miraval, vredne 184 miliona dolara.

Inače, ovo nije prvi put da se Zahara odriče očevog prezimena. Prvi put je to javno učinila još krajem 2023. godine, tokom primanja u studentsko sestrinstvo Alpha Kappa Alpha, zaključuje Daily Mail.

Video: Tajne mladalačkog izgleda Breda Pita