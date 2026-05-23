svi su plesali kao on

Kad se 2012. godine pojavio spot za ''Gangnam Style'', niko nije mogao da predvidi da će debeljuškasti Korejac u plavom sakou postati jedno od najpoznatijih lica na planeti.PSY nije bio klasična pop zvezda – nije imao izgled holivudskog idola, nije pevao na engleskom i nije delovao kao neko ko bi mogao da osvoji Billboard. A ipak je upravo on uradio ono što pre njega nije uspeo nijedan K-pop izvođač.

Pravo ime PSY-ja jePark Džesang, rođen je 1977. u Seulu, a u Južnoj Koreji bio je poznat mnogo pre svetske slave. Karijeru je počeo početkom 2000-ih, ali često je bio kontroverzan zbog provokativnih tekstova i ekscentričnih nastupa.

Sve se promenilo u julu 2012. kada je objavio ''Gangnam Style''. Pesma je bila satira na luksuzni život u bogatoj četvrti Gangnam u Seulu, ali su publiku širom sveta kupili humor, ples i zarazni refren.

Spot je postao prvi Jutjub video u istoriji koji je prešao milijardu pregleda, a PSY je preko noći postao globalna senzacija.

Nastupao je s Madonom, Britni Spirs, MC Hammerom i Snupom Dogom, gostovao kod Elen Dedženeres i u Beloj kući, a njegov ples plesali su bukvalno svi – od školaraca do političara.

Iako je delovalo kao da živi san, PSY je kasnije otkrio da mu je globalna slava bila emocionalno iscrpljujuća. Nakon ''Gangnam Style-a'' svet je od njega očekivao novi megahit, ali pritisak je bio ogroman. Umesto da pod svaku cenu pokušava da ponovi isti uspeh, odlučio je da vrati fokus na Koreju i gradi dugoročnu karijeru. Upravo taj potez pokazao se ključnim.

PSY danas nije samo pevač – on je jedan od najvažnijih ljudi korejske muzičke industrije.

Godine 2018. osnovao je agenciju "P Nation", koja je vrlo brzo postala jedna od najuticajnijih K-pop kuća u Južnoj Koreji. Pod njegovim vodstvom karijere su gradili ili nastavili izvođači poput Jessi, Hyune, Hwase i Crusha.

"P Nation" danas razvija nove izvođače i K-pop grupe, a početkom 2026. PSY je pokrenuo i veliku globalnu audiciju za novi boy bend.

Iako više nije svakodnevno na vrhu svetskih top-lista, PSY je u Koreji i dalje ogromna zvezda.

Njegovi legendarni letnji koncerti ''Summer Swag'' svake godine okupljaju desetine hiljada ljudi i smatraju se jednim od najvećih koncertnih spektakala u Aziji. Poznati su po višesatnim nastupima, ogromnim količinama vode i atmosferi nalik festivalu.

PSY je nedavno u CNN-ovom dokumentarcu ''K-Everything'' izjavio da tokom koncerata oseća najveću sreću u životu, te da mu je publika danas važnija od same slave.

Godine 2022. objavio je album ''Psy 9th'', svoj prvi veliki studijski projekat nakon pet godina pauze. Najveći hit s albuma bila je pesma ''That That'', koju je radio sa Sugom iz BTS-a.

Pesma je ponovo pokazala da PSY još uvek zna da napravi spektakl, iako danas više deluje kao veteran i mentor nego kao viralna internet zvezda.

Za razliku od mnogih slavnih osoba, PSY privatni život gotovo nikada ne eksponira. U braku je od 2006. godine sa suprugom Ju Hje-jon i imaju bliznakinje. Većinom žive u Seulu, a PSY danas deluje mnogo smirenije i povučenije nego u vreme najveće svetske slave.

