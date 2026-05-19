Ikona Evrovizije i trostruki pobednik ovog prestižnog muzičkog takmičenja, Džoni Logan, otvoreno je podržao odluku svoje domovine, Irske, o povlačenju s ovogodišnje Evrosonga.

Džoni Logan, kog nazivaju "Kraljem Evrovizije", prvi je izvođač u istoriji takmičenja koji je odneo pobedu čak tri puta. Kao predstavnik Irske trijumfovao je 1980. i 1987. godine, dok je 1992. slavio kao autor pobedničke pesme u izvedbi Linde Martin. Njegov uticaj na evrovizijskoj sceni neupitan je, pa su njegove poslednje izjave izazvale veliki odjek u javnosti.

Podsetimo, irska nacionalna televizija (RTÉ), zajedno sa Španijom, Holandijom, Slovenijom i Islandom, odlučila je da bojkotuje takmičenje u Beču. Razlog je odluka članica Evropske radiodifuzne unije (EBU) krajem prošle godine da dozvoli dalje učešće Izraelu, uprkos brojnim zahtevima za njihovim isključenjem.

Logan je još prošle godine jasno komunicirao svoj stav, te podržao pozive da se Izraelu zabrani nastup zbog aktuelnog sukoba na Bliskom istoku, povlačeći paralelu s odlukom o isključenju Rusije 2022. godine nakon invazije na Ukrajinu.

"Smatram da je u ovom slučaju RTÉ definitivno doneo ispravnu odluku. Mislim da Izraelu ne bi smelo da se dozvoli da se skriva pod kišobranom Evrovizije i da se pretvara kao da je sve uobičajeno, jer nije. Verujem da bi se većina ljudi u Irskoj s tim složila", izjavio je za The Week u decembru 2025. godine.

Imao pozive za nastup

Koliko je dosledan u svojim stavovima pokazuje i činjenica da je, uprkos statusu jedne od najvećih zvezdi Evrovizije, odlučio da bojkotuje ovogodišnje događaje u Beču. Gostujući u emisiji "Ireland AM" krajem aprila, otkrio je kako je imao i konkretne pozive za nastup.

"Tri ili četiri puta su me pitali da učestvujem u emisiji ove godine, i morao sam da kažem 'ne' zbog svog stava", potvrdio je Logan, objasnivši kako je njegova odluka zapravo podrška zvaničnom stavu irske vlade i nacionalne televizije po tom pitanju.

