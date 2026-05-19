Gola Sidni Svini obmotana zmijom zapalila mreže: Fanovi popularne serije zgroženi kadrovima
Sidni Svini ponovo je izazvala lavinu reakcija zbog najnovije epizode serije „Euforija“. Njen lik Kesi Hauard pojavio se u još jednoj provokativnoj sceni, ovoga puta tokom fotošutinga sa velikim žutim pitonom, a društvene mreže odmah su se usijale od komentara.
Nova scena koja je podelila gledaoce
Treća sezona HBO serije „Euforija“ nastavila je da izaziva burne reakcije, a u centru najnovije rasprave ponovo se našla Sidni Svini, odnosno njen lik Kesi Hauard.
U epizodi emitovanoj u nedelju, Kesi učestvuje u provokativnom fotošutingu koji organizuje Medi, koju igra Aleksa Demi. U jednom trenutku, Kesi pozira sa velikim žutim pitonom obmotanim oko tela, što je za mnoge gledaoce bio jedan od najbizarnijih i najkontroverznijih prizora u dosadašnjem toku sezone.
Scena se brzo proširila društvenim mrežama, gde su fanovi komentarisali da ne mogu da veruju u kom pravcu je otišla priča o Kesi.
Fanovi odmah pomenuli Britni Spirs
Mnogi gledaoci su scenu sa pitonom povezali sa jednim od najpoznatijih trenutaka pop kulture - nastupom Britni Spirs na dodeli MTV VMA nagrada 2001. godine, kada je pevačica na sceni držala živu zmiju.
Ipak, dok je Britnin nastup ostao upamćen kao ikoničan pop momenat, reakcije na „Euforiju“ bile su mnogo podeljenije. Jedni smatraju da serija svesno koristi apsurd i šok kako bi prikazala Kesin pad i potrebu za pažnjom, dok drugi tvrde da su njene scene postale previše eksplicitne i da sve više deluju kao provokacija radi provokacije.
Rozalija i Ana van Paten u istoj epizodi
U istoj sekvenci pojavljuju se i španska muzička zvezda Rozalija, kao i glumica Ana van Paten. Kesi sa njima pozira u stilizovanom, izazovnom fotošutingu, dok nosi roze veš sa dubokim izrezom.
Rozalija u epizodi igra lik Medžik, dok Ana van Paten tumači lik Kiti. Njihovo pojavljivanje dodatno je privuklo pažnju fanova, ali je scena sa pitonom ipak ostala glavna tema komentara.
OnlyFans zaplet izazvao kritike stvarnih kreatorki
Treća sezona „Euforije“ već neko vreme trpi kritike zbog načina na koji prikazuje Kesin ulazak u svet sadržaja za odrasle. U seriji je njen lik povezan sa platformom nalik OnlyFansu, ali su pojedine stvarne kreatorke sadržaja ocenile da je prikaz nerealan, preteran i štetan.
Sidni Leters, kreatorka sadržaja za odrasle, rekla je za „Varajeti“ da je „infuriating“, odnosno izuzetno frustrirajuće, to što Kesi u seriji radi stvari koje, prema njenim rečima, ne bi ni bile dozvoljene na OnlyFansu. Posebno je kritikovala scene u kojima se lik pojavljuje u infantilizovanim kostimima.
