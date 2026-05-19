Bugarska još slavi prvu evrovizijsku pobedu u istoriji, ali je slavlje već otvorilo novo pitanje - gde će se naredne godine održati Evrovizija. Nakon trijumfa pevačice Dare sa pesmom „Bangaranga“, nekoliko bugarskih gradova pokazalo je interesovanje da ugosti najveći muzički događaj u Evropi.

Bugarska prvi put domaćin Evrovizije?

Dara je Bugarskoj donela prvu pobedu na Evroviziji, nakon što je u Beču trijumfovala sa pesmom „Bangaranga“. Njena pobeda označila je istorijski trenutak za bugarsku muziku, ali i početak velike organizacione trke, jer bi zemlja naredne godine trebalo da bude domaćin 71. izdanja Evrovizije.

Iako domaćin još nije zvanično potvrđen, bugarski javni servis BNT već je, prema stranim medijima, okrenut pripremama za 2027. godinu. U javnosti se pominje nekoliko gradova, a najviše pažnje trenutno privlače Sofija, Burgas, Plovdiv i Varna.

Sofija važi za glavnog favorita

pobednica Evrovizije 2026, Dara Foto: HELMUT FOHRINGER / AFP / Profimedia

Kao glavni grad, Sofija se prirodno nametnula kao prvi favorit. Ima najjaču infrastrukturu, najveći broj hotela, bolju povezanost sa ostatkom Evrope i dvoranu koja može da odgovori visokim produkcionim zahtevima Evrovizije.

Varna želi Evroviziju zbog Dare

Ipak, Varna ima argument koji nijedan drugi grad nema — to je rodni grad pobednice. Međutim, najveći problem Varne mogla bi da bude infrastruktura. Prema dostupnim informacijama, dvoranski kapaciteti u tom gradu znatno su skromniji od onoga što Evrovizija obično zahteva.

Burgas računa na modernu arenu

U trku se, prema izveštajima, uključuje i Burgas, primorski grad na Crnom moru. Britanski „Gardijan“ navodi da se, pored gradonačelnika Sofije, i gradonačelnik Burgasa pominje među onima koji lobiraju da njihov grad dobije organizaciju naredne Evrovizije.

Plovdiv kao kulturna alternativa

Plovdiv se takođe pominje kao jedan od gradova koji bi želeli da se uključe u trku. Kao drugi najveći grad u zemlji i jedan od kulturno najprepoznatljivijih bugarskih centara, Plovdiv bi mogao da ponudi snažan identitet i bogatu istorijsku kulisu.

Video: Totalno ludilo uz pesmu Bangaranga