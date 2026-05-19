Kada se prvi put pojavila u Kanu, sad već davne 2005. godine, Eva Longorija nosila je jednostavnu zlatnu haljinu kupljenu za 39 dolara u jednom butiku u Los Anđelesu. Tad još nije bila modna ikona, niti ambasadorka luksuznih brendova o koju će se otimati renomirani dizajneri i svi koji nešto znače u svetu šou-biznisa. Jednostavno, skuplju kreaciju nije mogla da priušti, pa se odlučila za pristupačniju varijantu. Ali, točak sreće se okreće...

Te godine, žirijem Kanskog festivala predsedavao je Emir Kusturica, a društvo su mu pravili Salma Hajek, Havijer Bardem, Anjes Varda, Džon Vu. Kroazetom su šetaliNatali Portman, Džordž Lukas, Džesika Alba, Benisio del Toro, Miki Rurk i mnogi drugi, a pred premijeru filma "Tamo gde je istina" fotografe su opčinile francuska filmska diva Sofi Marso i lepotica koja je tad, iako je imala već 30 godina, još važila za zvezdu u usponu – Eva Longorija.

Eva Longorija na Kanskom festivalu 2005. Foto: HUBERT BOESL / AFP / Profimedia

"Očajne domaćice" već su "gazile" drugu sezonu i skupljale prve TV nagrade. Najseksepilnija od njih, Gabrijela Solis, odlučila je da skokne i do Azurne obale, na čuvenu smotru. Bio je to njen debi na kanskom crvenom tepihu, jednom od najglamuroznijih na svetu i svojevrsnoj modnoj pisti kojom paradiraju slavne dame u toaletama sa skupim potpisima.

Eva Longorija u to vreme nije imala budžet za renomirane modne kuće, pa je bila prinuđena da se snalazi kako zna i ume. Ta priča u međuvremenu je postala jedna od legendarnijih kansko-holivudskih anegdota, a zanosna glumica danas je se seća sa osmehom i neskrivenim ponosom – jer se tokom protekle dve decenije sve promenilo u njenu korist.

Zlatna pletena haljina otvorenih leđa, sa tankim bretelama, možda je bila skromna za kanske uslove, ali je ostavila snažan utisak. Evi je zapala za oko dok je obilazila butike u Melrouz aveniji u Los Anđelesu. "Sećam se da su me svi pitali šta nosim, misleći na neko zvučno ime iz sveta mode. U čudu sam pomislila zašto me to pitaju, zar je toliko važno", prisetila se u jednoj emisiji, otkrivši da je svoju toaletu platila - 39 dolara.

Eva Longorija Foto: HUBERT BOESL / AFP / Profimedia, PASCAL GUYOT / AFP / Profimedia

"Nezamislivo, zar ne?", našalila se pre nekoliko godina u objavi na Instagramu, zaključivši: "Nije važna haljina, već žena koja je nosi". Nešto slično je davnih dana izgovorio i legendarni Iv Sen Loran. Nije ni čudo što je lepa glumica danas globalna ikona stila.

Verovatno ćemo je i ove godine videti na Kroazeti, jer u sklopu festivala sa svojom dobrotvornom organizacijom redovno organizuje humanitarni događaj "Global Gift Gala", koji okuplja brojne zvanice sa ciljem prikupljanja sredstava za osnaživanje žena i podršku ugroženim porodicama.

