Džon Travolta pojavio se na Filmskom festivalu u Kanu u izdanju koje je iznenadilo fanove širom sveta. Naočare, uredno oblikovana brada i beretke u nekoliko boja učinile su da mnogi na prvi pogled jedva prepoznaju slavnog glumca. Ipak, iza ove transformacije ne stoji slučajna modna igra, već jasna poruka - Travolta je želeo da vizuelno obeleži novo poglavlje u karijeri.

Travolta u Kanu privukao pažnju novim izgledom

Džon Travolta, jedna od najvećih filmskih zvezda Holivuda, bio je među najprimećenijim gostima ovogodišnjeg Filmskog festivala u Kanu. Iako publika decenijama pamti njegovo lice iz filmova „Briljantin“, „Groznica subotnje večeri“ i „Petparačke priče“, njegov novi izgled na crvenom tepihu izazvao je lavinu komentara.

Džon Travolta na Kanskom festivalu 2026 osvojio Zlatnu palmu

Glumac se pojavljivao sa naočarima, bradom i različitim beretkama, od svetlih do tamnoplavih modela, zbog čega su ga mnogi uporedili sa filmskim rediteljima iz stare ere Holivuda i evropske kinematografije.

I upravo je to, kako je Travolta objasnio za CNN, bila poenta.

„Pomislio sam da treba da izgledam kao reditelj“

Travolta je rekao da je želeo da se njegov izgled uklopi u trenutak koji je za njega bio poseban. U Kan je stigao kao reditelj, scenarista i producent filma „Propeller One-Way Night Coach“, svog prvog filma iza kamere.

Kako je objasnio, pomislio je da bi trebalo da „izgleda kao reditelj“, odnosno da zaigra novu ulogu i van filmskog platna.

Prvi film koji je režirao ima posebno značenje

Film „Propeller One-Way Night Coach“ prikazan je u programu Cannes Première, a svetska premijera održana je 15. maja u teatru Debisi. Reč je o Travoltinom rediteljskom prvencu, zasnovanom na knjizi za decu koju je napisao još 1997. godine.

Beretke postale glavna tema festivala

Iako je u Kan došao zbog filma, internet je vrlo brzo počeo da priča i o njegovim beretkama. Travolta je tokom festivala nosio više verzija ovog modnog detalja, a pojedini mediji su njegov stil nazvali jednim od najupečatljivijih momenata festivala.

Počasna Zlatna palma kao veliko iznenađenje

Poseban trenutak dogodio se neposredno pre premijere filma, kada je Travolti uručena počasna Zlatna palma za doprinos filmskoj umetnosti. Festival u Kanu potvrdio je da je glumac nagradu dobio kao iznenađenje pre svetske premijere svog rediteljskog prvenca.

