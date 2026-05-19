Harison Ford, jedan od najpoznatijih glumaca svoje generacije, nedavno se prisetio trenutka s početka karijere kada mu je jedan studijski direktor rekao da nema budućnosti u šoubiznisu. Uprkos obeshrabrujućim rečima, Ford je izgradio karijeru dugu šest decenija, a čovek koji je tada sumnjao u njega kasnije mu se i izvinio. Anegdotu je 83-godišnji glumac ispričao u podkastu "Where Everybody Knows Your Name", piše People.

"Mislio sam da gledalac treba da pomisli da je reč o dostavljaču"

U razgovoru s voditeljima Tedom Dansonom i svojim dugogodišnjim prijateljem Vudijem Harelsonom, Ford se vratio u 1966. godinu i snimanje svog prvog filma, "Dead Heat on a Merry-Go-Round". Bila je to vrlo mala uloga.

"Glumio sam hotelskog potrčka u filmu s Džejmsom Kobarnom", prisetio se Ford. "Bio sam odeven kao potrčko i rekao: 'Gospodine Džons, traže vas.' Kada se glumac koji je glumio gospodina Džonsa pojavio, rekao sam mu: 'Oh, gospodine Džons, soba 251', i predao mu telegram." To je, kaže, bila cela njegova uloga.

Nakon snimanja pozvan je u kancelariju Džerija Tokofskog, voditelja programa za nove talente u studiju Columbia Pictures. Tokofski je preminuo 2025. u 91. godini. "Bio je nekoliko godina stariji od mene, što mu je valjda davalo za pravo da me zove 'mali'", rekao je Ford, koji je tada imao oko 23 godine.

"'Mali', rekao mi je, 'nikad nećeš uspeti u ovom poslu. Gledao sam jučerašnje snimke. Ispričaću ti nešto. Kad se Toni Kertis prvi put pojavio na platnu, nosio je kesu s namirnicama. Jedan pogled na njega bio je dovoljan da kažeš: 'E, to je filmska zvezda'."

Ford se nije dao omesti. "Nagnuo sam se preko stola i odgovorio: 'A ja sam mislio da je poenta da gledalac pomisli kako je reč o dostavljaču namirnica'", ispričao je glumac. Tokofski mu je na to odbrusio da se "gubi odavde", što je Ford i učinio. Njihov loš odnos, kaže, potrajao je još godinu i po dana. "Nije me voleo. A ni ja njega", dodao je.

Godinama kasnije stiglo je izvinjenje

Ford je na kraju ipak dobio veliku priliku ulogom Hana Sola u "Ratovima zvezda" 1977. godine. Ubrzo je postao jedna od najvećih svetskih zvezda, zahvaljujući franšizama poput "Indijane Džonsa" i filmovima o Džeku Rajanu. Usledile su uloge u klasicima kao što su "Svedok", za koji je bio nominovan za Oskara, "Zaposlena devojka", "Begunac", "Air Force One" i "Blade Runner".

S uspehom se u njegov život vratio i Džeri Tokofski. "Godinama kasnije, sedim u kantini studija 20th Century Fox, u delu za direktore, i ručam", prisetio se Ford. "Priđe mi čovek s malim tanjirom na kom je bila posetnica, baš kao u filmovima."

"Uzeo sam posetnicu, na njoj je pisalo 'Džeri Tokofski'", nastavio je. "Okrenuo sam je, a na poleđini je pisalo: 'Pogrešio sam u proceni'." Kada je Ford podigao pogled, kako kaže, "svi u prostoriji izgledali su mi kao Džeri Tokofski". "Nisam nikome prekidao ručak. Samo sam nastavio sa svojim životom", zaključio je priču.

"Srećan sam što još uvek radim"

Za karijeru dugu šest decenija Ford je u martu nagrađen SAG-AFTRA nagradom za životno delo. U emotivnom govoru tada je poručio: "Ponekad stvaramo zabavu, ponekad umetnost. Ponekad imamo sreću da radimo oba istovremeno, a ako smo zaista srećni, od toga možemo i da živimo."

"Uspeh u ovom poslu donosi slobodu, ali s njom dolazi i odgovornost da se međusobno podržavamo, da pomažemo drugima kad možemo i držimo vrata otvorena za sledećeg klinca, sledećeg izgubljenog dečka koji traži svoje mesto", rekao je.

"Ja sam zaista srećan čovek. Srećan sam što sam pronašao svoje ljude, što imam posao koji je za mene izazov i što ga još uvek radim. I ništa od toga ne uzimam zdravo za gotovo."

Poslednjih godina Ford se okrenuo i televiziji, s ulogama u serijama "1923", prednastavku popularnog "Yellowstonea", te "Shrinking" na platformi Apple TV+.

(Kurir.rs/ Index.hr)

