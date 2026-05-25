Priča o ženi koja je izumela najpoznatiju lutku na planeti, čuvenu Barbi, prepuna je neverovatnih uspona, ali i tragičnih padova. Rut Hendler je svojim izumom zauvek promenila industriju igračaka i stvorila kulturni fenomen koji traje decenijama. Međutim, dok je njena plastična kreacija osvajala čitav svet, njen privatni život se polako, ali sigurno raspadao.

Rođena kao Rut Moskovič, bila je deseto i najmlađe dete u velikoj porodici poljskih emigranata. Njen otac i majka su joj predviđali sasvim običan život domaćice uz muža i decu, ali je ona imala potpuno drugačije planove. Upisala je kurseve industrijskog dizajna i time duboko razočarala svoje tradicionalne roditelje.

Ipak, udala se 1938. godine za Eliota Hendlera i ubrzo su dobili dvoje dece, ćerku Barbaru i sina Keneta. Njen suprug je zarađivao za život tako što je pravio dekorativne ramove za slike.

Upravo je Rut jednog dana predložila da iskoriste ostatke drveta kako bi napravili minijaturni nameštaj za lutke, a na to ju je podstakla mala Barbara koja je od kockica pravila krevete za svoje igračke. Pokazalo se da je pravljenje nameštaja mnogo isplativije od ramova i upravo iz te male ideje rođena je čuvena kompanija Matel.

Zanimljivo je da je sam naziv kompanije zapravo nastao spajanjem imena Eliotovog partnera Matsona i samog Eliota, pa iako je Rut bila ta koja je stvorila prepoznatljiv svetski brend, njeno ime se uopšte nije našlo u tom nazivu.

Lutka iz švajcarskog bara donela je pola milijarde dolara

Tokom porodičnog putovanja po Evropi 1956. godine, porodica je svratila u jedan švajcarski lokal gde je Rut primetila neobičnu lutku sa naglašenim proporcijama odrasle žene i prilično provokativnom odećom. Zvala se Lili i zapravo se prodavala kao šaljivi suvenir za odrasle, a nikako kao dečja igračka.

S obzirom na to da je Rut odavno primetila kako njena ćerka Barbara uopšte ne želi da se igra sa klasičnim lutkama beba, već je iz časopisa sekla fotografije manekenki i sa njima zamišljala scene iz života odraslih, odmah je shvatila da na tržištu nedostaje baš ovakva igračka. Otkupila je prava na Lili i potpuno preuredila njen izgled, vodeći se likom Džejn Mensfild, najveće plavokose zvezde američkih ekrana tog doba.

Patent je zvanično dobila 1958. godine, a nova lutka je dobila ime Barbi upravo po njenoj ćerki. Na početku su odrasli kupci na sajmovima smatrali da je takav izgled potpuno neprimeren za decu, ali Rut nije odustajala, već je pokrenula direktne televizijske reklame namenjene isključivo dečjoj publici.

Rezultat je bio apsolutno neverovatan, lutke su se brzo prodavale u stotinama hiljada primeraka, a do kraja prve decenije prodaje prihod kompanije premašio je neverovatnih pola milijarde dolara.

Teška bolest, suđenje i raskid sa ćerkom

Kada je oko 1970. godine Rut zauzimala mesto jedne od najuticajnijih poslovnih žena u zemlji, radeći kao prva žena potpredsednica u Američkom udruženju proizvođača igračaka i članica Niksonovog saveta, sve je krenulo nizbrdo.

Te godine joj je dijagnostikovan rak dojke, a dok su se lečenje i borba za zdravlje odugovlačili, njena sopstvena kompanija ju je postepeno gurala u drugi plan. Iako je formalno zadržala titulu predsednice, stvarne odluke su se uveliko donosile bez njenog učešća i znanja.

Samo osam godina kasnije usledio je još jedan stravičan udarac jer je optužena za malverzacije sa hartijama od vrednosti, te je na sudu dobila pet godina uslovne kazne i veliku novčanu globu. Ljudi iz posla su joj preoteli kompaniju koju je gradila od nule trideset godina, a mediji koji su je do tada dizali u nebesa počeli su da pišu o njoj u potpuno drugačijem, strogom tonu.

Ipak, njena borba sa rakom i masektomija naterale su je da osmisli potpuno nove i udobne proteze za grudi jer su one tada dostupne na tržištu bile neadekvatne i neprirodne. Njena nova poslovna vizija ponovo je uspela, a tu medicinsku kompaniju prodala je 1991. godine.

Nažalost, iste te godine preminuo je njen sin Kenet, dok je ćerka Barbara do tada potpuno prekinula svaki mogući kontakt sa majkom. Barbara joj je otvoreno zamerila to što je celog života lutka sa njenim imenom stajala između njih dve, te je imala osećaj da je njena majka u komad plastike uložila više truda nego u živo biće, ostavljajući nju da se ceo život bori sa očekivanjima te savršene lutke.

Iako je Rut umrla 2002. godine, njena kreacija će je nadživeti decenijama kao ubedljivo najprepoznatljivija igračka u svetskoj istoriji

