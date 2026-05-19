Popularni glumac Nenad Okanović, koji je postao poznat igrajući sina Dragana u seriji "Selo gori, a baba se češlja" skoro 30 godina je u ljubavi sa prelepom Željanom sa kojom je dobio dvoje dece.

Željana i Nenad su se upoznali u drugom razredu gimnazije i kao srednjoškolci započeli vezu, a 2024. godine proslavili su porcelansku svadbu - 20 godina braka.

- Zavoleli smo se u drugom razredu gimnazije i tada niko nije mislio da ćemo opstati. Željana je bila uzoran đak, a ja pomalo školska baraba. Imali smo sreću da se razumemo. Znali smo da ćemo se uzeti. I nije presudna samo ljubav, nego i poštovanje koje imamo i danas. Ne svađamo se, nikad se nije desilo da ne razgovaramo. Smatram da su takvo poštovanje i razumevanje presudni za dobar brak - rekao je glumac Nenad Okanović jednom prilikom.

Imaju dva sina, Danila i Trifuna, a glumac je svojevremeno priznao da mnogi nisu verovali da će njihova ljubav opstati. Ipak, par je dokazao suprotno.

