Poznati glumac iz Bosne i Hercegovine Enis Bešlagić otkrio je pojedinosti iz svog privatnog života, pre svega o svojoj porodici. Opisao je kako je imao trnovit put do uspeha, a ratne godine posebno su mu teško pale.

Enis Bešlagić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Glumac se sa porodicom preselio u Nemačku, gde je kao 16-godišnjak, tada izbeglica, otišao trbuhom za kruhom. Tamo je radio kao grobar, a potom se s 18 godina vratio u rodnu Bosnu i Hercegovinu jer je, kako kaže, osjćao odgovornost prema svojoj zemlji. Po povratku je uzeo pušku u ruke i stavio se na raspolaganje svojoj domovini.

"Tih nekih otprilike godinu i nešto dana bio sam u ratu, nisu me zadesile neke velike akcije, Bogu hvala. Nekako je bilo tada već smirivanje situacije, bilo je pred kraj, tako da su nas koristili za neke druge stvari. Moj brat bio je na prvoj liniji obrane, tata mi je bio u logoru, i mi nikada nismo odrastali u mržnji", ispričao je u Večernjakovoj emisiji "Show na kvadrat".

Podsetimo, glumac koji je veoma cenjen i obožavan širom regiona pokazao je u više navrata svoje stavove o ratnim temama koje su na Balkanu i dalje aktuelne. Na to se osvrnuo i tokom rada na projektu "Da sam ja neko" kada je za Kurir govorio o tome da želi gradi mostove među ljudima na ovim prostorima kroz umetnost gradite i ranijih godina, a jednom je izjavio da smo teren prepustili budalama i da mržnja mora da prestane.

"Prestali smo da verujemo da ljubav može biti naše oružje kojim ćemo osvojiti svet, a ne puškama i ratovima. Koliko god da se trudimo da se ogradimo, mi smo stanovnici ove planete i vrlo utičemo na okolinu i na sve što se dešava. Ne mogu ja da zapalim nešto, na primer, u svom Tešnju i da to ode u atmosferu, a da kažem da me je baš briga jer sam vatru zapalio na svom imanju. Moramo da mislimo jedni o drugima jer za sve na ovom svetu ima dovoljno mesta. Mislim da je najveći problem taj što previše prostora dajemo kapirtalu i robujemo parama", rekao je Enis za Kurir.

(Kurir.rs/Večernji.hr)