Nakon što je 70. Evrovizija dobila svog pobednika te se naredne godine seli u Bugarsku zahvaljujući Dari i njenom hitu „Bangaranga", strasti se ne stišavaju. Naime, članovi srpskog stručnog žirija oglašavaju se jedan po jedan i obrazlažu svoje poene.

Bura se podigla jer Srbija, tačnije srpski stručni evrovizijski žiri, hrvatskim predstavnicama grupi "Lelek" nije dao nijedan poen. Posle predsednice žirija Aleksandre Kovač, potom članice Jelene Tomašević, a onda i Lores, sada se oglasio i Ivan Mileusnić.

Aleksandra Kovac sa članovima žirija Foto: AleksandraKovac/Instagram

"Iako prvenstveno nisam imao nameru da se oglašavam, smatram da postoje trenuci kada je važno podsetiti ljude da umetnost nikada ne bi smela da bude prostor za mržnju, podele i traženje sukoba tamo gde ih ne bi trebalo biti. Muzika je oduvek trebalo da spaja ljude, emocije i različitosti i voleo bih da tako ostane. Samo ljubav, ljudi", napisao je Ivan Instagramu.

"Ponajmanje imam potrebu da se pravdam, jer smatram da niko od članova žirija nije uradio ništa što bi trebalo da se pravda. Svaki član žirija svoj posao obavio je ozbiljno, odgovorno i pod punom profesionalnom i moralnom odrgovornošću. Važno je da ljudi razumeju da žiri ne dodeljuje poena na način na koji se to predstavlja javnosti.", napisao je Mileusnić između ostalog na svom Instagram nalogu.

Grupa Lelek, koja je ove godine predstavljala Hrvatsku na Evroviziji, završila je na 15. mestu u velikom finalu.Samo dva mesta ispod njih je srpski metal bend Lavina, s kojim su "lelekice" provodile vreme u Beču i pevale "Kraj mene" na snimcima koje su objavljivale na Instagramu.

Momci iz benda Lavina su po sletanju na beogradski aerodrom juče izjavili da se "ne slažu sa glasovima stručnog žirija", koji nije dao nijedan poen "Andromedi", dok je publika iz Srbije dala maksimalan broj bodova.