Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković kupili stan u Zemunu: Zavirite u deo luksuzne nekretnine koja odiše toplinom
Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković godinama su privatnost čuvali daleko od javnosti, ali vest o njihovom preseljenju ipak je privukla veliku pažnju. Posle života na Novom Beogradu, glumački par je sa ćerkama Milom i Verom odlučio da novi porodični mir pronađe u Zemunu.
Njihov novi dom, prema pisanju domaćih medija, nalazi se u zgradi starije gradnje, na lokaciji koja im je pružila ono što su tražili - više prostora, mirnije okruženje, pogled na Dunav i blizinu zelenila.
Stan koji su čekali da postane baš njihov
Sloboda i Vojin stan su, kako se navodilo, kupili još ranije, ali sa useljenjem nisu žurili. Želeli su da svaki kutak bude prilagođen njihovoj porodici, posebno jer su njihove ćerke odrasle i prethodni prostor im je postao tesan.
- Sloboda i Vojin su ovaj stan kupili pre više od godinu dana. Kad je ona žena napala Slobodu, to je bilo u blizini te zgrade. Stan ima veću kvadraturu nego ovaj u kom žive, a s obzirom na to da im deca rastu, stan u kom su dosad živeli postao je tesan. Odlučili su se za ovaj kraj jer im je sve po meri.
Lokacija, okruženje, kvalitet zgrade. Znate da su oni skromni i da nemaju te komplekse da žive po luksuznim naseljima u Beogradu, već im je samo bilo bitno da pronađu nekretninu koja će im u potpunosti odgovarati. Oni su se u dogovoru s ćerkama odlučili za ovaj stan i nisu žurili sa useljenjem, već su hteli da ga renoviraju po svojoj meri, s obzirom na to da je u pitanju starija gradnja - rekao je komšija tada za "Kurir".
Sloboda je pažljivo birala svaki detalj
Kako se pisalo, Sloboda se posebno posvetila uređenju enterijera. Od nameštaja, preko zavesa, do osvetljenja, sve je birano pažljivo i sa idejom da stan ne bude samo lepo uređen prostor, već pravi porodični dom.
Na fotografijama koje je glumica podelila na Instagramu vidi se da u enterijeru dominiraju svetli tonovi. Bela i bež boja smenjuju se u prostoru, dok velika garnitura i moderni lusteri daju stanu dozu elegancije, ali i topline.
Ćerke Mila i Vera dobijaju poseban kutak
Jedan od najlepših detalja ove priče jeste to što su se u odluku o novom domu uključile i njihove ćerke. Prema pisanju medija, Mila i Vera su već odabrale kako će izgledati njihove devojačke sobe, a sada će svaka imati svoj prostor.
Upravo taj detalj daje preseljenju drugačiji ton. Ovo nije samo promena adrese, već prirodan korak jedne porodice koja je želela više mira, komfora i prostora za odrastanje.
Oaza u Čortanovcima ostaje njihovo posebno mesto
Osim stanova u Beogradu, poznati par ima i imanje u Čortanovcima, koje se godinama pominje kao njihova mirna oaza van prestonice. Tamo Vojin gaji vinovu lozu, a ranije se pisalo i da je tokom izgradnje pojedinih delova imanja bio veoma angažovan.
