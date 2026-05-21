Manekenku moćnik silovao kad je imala 17 godina: Podvodio je i drogirao da bi smršala, a onda je muž ubijao od batina
Tokom devedesetih godina, Kare Otis važila je za jednu od najsjajnijih zvezda na svetskim modnim pistama. Iako je sarađivala sa najprestižnijim kreatorima i uživala u globalnoj slavi, iza kulisa njene nestvarne lepote krila se mračna sudbina ispunjena bolom i eksploatacijom. Od najranije mladosti, ova žena bila je meta moćnika, a njeno svedočanstvo o zlostavljanju uzdrmalo je same temelje modne industrije.
Mračne tajne agencije "Elit"
Pre više od dve decenije, Kare je napustila svet mode, ali se o njoj i danas često govori zbog traumatičnih iskustava koje je preživela na vrhuncu karijere. Još kao devojčica suočila se sa anoreksijom i narkomanijom, a kasnije je postala jedna od 13 žena koje su javno optužile moćnog agenta Žeralda Marija za seksualno nasilje. U svojoj biografiji pod nazivom "Lepota, prekinuta"(Beauty, Disrupted), objavljenoj 2011. godine, iznela je šokantne detalje o tome kako ju je vlasnik agencije "Elit Pariz" silovao sa samo 17 godina i "iznajmljivao" svojim imućnim prijateljima.
Mari, koji je u to vreme bio veren sa čuvenom Lindom Evanđelistom, navodno je smatrao da devojke treba seksualno zlostavljati kako bi "bolje radile". Čak je i sama Linda kasnije potvrdila da veruje u ove optužbe jer je i sama trpela njegovu agresiju. Agent je optužen i da je manekenkama kupovao kokain kako bi ostale ekstremno mršave.
"Zavisila sam od njega zbog hrane, novca, smeštaja. Držao je čak i moj pasoš. Bila sam u ranjivoj situaciji, a on je imao svu moć", priznala je svojevremeno Otisova.
Brak sa holivudskim buntovnikom
Njena borba sa muškarcima nastavila se i tokom snimanja filma "Divlja orhideja", gde je upoznala Mikija Rurka. Iako je Rurk tada važio za najprivlačnijeg glumca u Holivudu, njihova šestogodišnja veza bila je ispunjena nasiljem, opijatima i stalnim intervencijama policije. Uprkos hapšenjima i fizičkim povredama, Kare mu se dugo vraćala, sve dok konačno 1998. godine nije prelomila i zatražila razvod. Kasnije je objasnila da su njeni loši izbori bili direktna posledica trauma iz adolescencije koje su joj potpuno srušile samopouzdanje.
Konačni mir daleko od reflektora
Iako su je teška iskustva dugo pratila, Kare Otis je uspela da se izdigne iz pepela i pronađe sreću. Godine 2005. udala se za inženjera Metjua Satona, sa kojim je osnovala porodicu. Danas, sa 57 godina, ona vodi povučen život, posvećena suprugu i deci, čuvajući svoj mir daleko od nekadašnjeg blještavila i surovosti modnog sveta.
