Slušaj vest

Tilen Blondo ostala je verna svojoj tradiciji, pa se i ove godine pojavila na prestižnom filmskom festivalu u Kanu. Ova dvadesetpetogodišnja Francuskinja bila je gošća na premijeri ostvarenja "Gorki Božić", privlačeći poglede svojom pojavom na crvenom tepihu.

Minimalizam i prirodna lepota

Za ovu svečanu priliku, Tilen je odabrala svedenu crnu haljinu do poda, čime je podsetila na modni stil koji je nedavno promovisala Tina Kunaki.

Pogledajte u galeriji kako je Tilen Blondo izgledala u Kanu:

1/5 Vidi galeriju Tilen Blondo, Kanski festival 2026 Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Samuel Leclerc / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Silvain Roger / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Uz elegantnu punđu i besprekornu šminku, autfit je upotpunila upečatljivim zlatnim nakitom. Iako su kružile glasine o estetskim zahvatima na njenim usnama, slavna manekenka je za portal Yahoo.com odlučno demantovala te navode, ističući da je njena lepota potpuno prirodna. Na njenom vratu uočena je i specifična tetovaža sa natpisom "anđeo", dok je na ruci blistao verenički prsten sa raskošnim dijamantom.

Veridba na Atinskoj rivijeri

Podsećanja radi, Tilen se početkom marta verila sa francuskim glumcem i di-džejem Benom Atalom. Romantični trenutak odigrao se tokom njihovog boravka na Atinskoj rivijeri u Grčkoj, a vrednost njenog vereničkog nakita procenjuje se na desetine hiljada evra. Pored uspešne karijere u modelingu, ona se ostvarila i kao preduzetnica pokrenuvši sopstveni kozmetički brend pod nazivom "Enalyht".

Kontroverzno odrastanje pred kamerama

Kao ćerka nekadašnjeg fudbalera Patrika Blonda i glumice Veronike Lubri, Tilen je odrasla pod stalnim nadzorom svetskih medija. Njeni počeci bili su prožeti kontroverzama, naročito nakon pojavljivanja u magazinu "Vogue" sa samo deset godina, gde je bila našminkana i u štiklama. Iako je stručna javnost to smatrala neprimerenim, njena majka je čvrsto branila stav da rani ulazak u svet šou-biznisa ne šteti detetu.

Pogledajte fotografije Tilend Blondo iz detinjstva:

1/5 Vidi galeriju Tilen Blondo u detinjstvu Foto: printscreen/instagram/thylaneblondeau, Profimedia

Karijera bez pravog detinjstva

Mnogi smatraju da devojčica koju u domovini porede sa Brižit Bardo zapravo nije imala klasično detinjstvo. Već sa četiri godine radila je za Žana Pola Gotjea, a kasnije i za modnu kuću Dolče i Gabana. Proglašena je za najlepšu devojčicu na svetu, a sa petnaest godina se oprobala i na filmu. Ipak, taj put ka slavi pratili su i zdravstveni problemi, poput operacija cisti na jajnicima. Pitanje da li je slava bila vredna tolike žrtve i majčinskih ambicija ostaje tema o kojoj se i danas polemiše.

Pogledajte video: Srpska manekenka nosila Prada reviju